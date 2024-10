En el barrio residencial de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, en un caserón de 15 m2, conviven 18 desarrolladores sobre la blockchain Avalanche (la 12º de mayor capitalización con u$s11.750 millones) de distintas partes del continente, mientras trabajan en sus proyectos.

Esta y otras activaciones se dan en el marco del Avalance Submit Latam, evento insignia de la blockchain layer 1, que llega por primera vez a la región, del 16 al 18 de octubre, en el Centro Cultural Konex.

Leandro Davo, Ecosystem lead Avalanche Español, expresó que "en 2024 incrementamos la actividad y los recursos destinados a la Argentina, un hub importante para la industria", porque

Tiene altos ínidces de adopción en usuarios cripto

Se utilizan soluciones basadas en Web3

Hay una gran comunidad de desarrolladores

"Traer nuestro evento insignia es un gesto para demostrar que tenemos interés en apoyar a las startups nacionales, ya hemos apostado por ellas, pero ahora queremos marcar un hito en el país y permanecer", adelantó Davo.

Además, agregó que "va a venir el founder de Avalanche, Emin Gün Sirer, y más de 80 miembros de nuestro equipo, además de gente importante del sector. La entrada será gratuita para argentinos y latinoamericanos en general".

El despliegue alrededor del Summit, incluye una serie de eventos spin-offs, entre los que se incluye:

Game Jam: para estudiantes universitarios que quieran aprender a desarrollar videojuegos en sobre blockchain, en Web3.

Hackathon: del 18 al 20 de octubre , que ofrece un premio por u$50.000, además de apoyo integral, tutorías y orientación para los proyectos.

Innovation House.

Innovation House: así es "La Mansión" de Avalanche en Argentina

En pleno 'Belgrano R', se erige, majestuosa, la mansión cripto que Avalanche designó como su Innovation House: un espacio que busca congregar, por tres meses y en un solo lugar, a cuatro proyectos basados en la blockchain Avalanche, provenientes de:

Argentina

Brasil

México y Chile

Estados Unidos

Los mismos se acomodan sobre los 15 cuartos que posee el caserón, que entre sus amenities cuenta con piscina y sala de juegos, además de un chef internacional que se encarga de las cuatro comidas.

Cada grupo se despliega en mesas largas o sillones cómodos, entre monitores con caracteres inteligibles y cables entrecruzados, hay conversaciones en distintos idiomas y acentos, mates preparados por estadounidenses y cafés sorbidos por santafesinos. Una imagen atípica para un trabajo que no requiere de presencialidad.

La problemática es moneda corriente en este rubro. Davo afirmó que "muchas veces trabajan desconectados, por lo que el contacto diario suma mucho a nivel interno".

En esta línea, Agustín Pane, CEO y cofundador de The Badge, quien habita junto con su equipo "La Mansión", confesó que "desde que estamos acá, en un mes hicimos lo que nos suele costar tres. Somos de Santa Fe, pero hace varios años vivo en Barcelona, entonces arrancaba temprano y hasta la tarde no me contestaba nadie".

Por su parte, Juvenal Campos, cofundador de Sherry y miembro de "La Mansión", identificó que les sirvió el contacto con "otros peers de la industria" y destacó el beneficio de tener a mano todos los recursos, como "personas técnicas o del equipo de Avalanche".

Mansión Cripto: qué 'se cocina' en la Innovation House de Avalanche

"Tenemos cuatro equipos de desarrolladores construyendo productos basados en blockchain, llegaron a principios de septiembre y se quedan hasta diciembre", señaló Davo, quien enumeró:

Notus, radicados en Florianópolis, Brasil, trabajan en el desarrollo de soluciones de pago con criptomonedas , a través de los medios como Pix

Inertia, de Estados Unidos, están desplegando la beta de una plataforma de prediction markets basada en blockchain y para cualquier tipo evento.

Opengrano

Sherry

Pane relató que el proyecto de Opengrano, comenzó antes con The Badge, "un protocolo de certificaciones que usa blockchain, por el cual aplicamos para una incubadora de Avalanche. Después volvimos a aplicar por este proyecto y fuimos seleccionados entre 500 equipos".

"Opengrano busca conectar a productores agrícolas chicos, sin acceso a crédito o que les ofrecen tasas muy altas, con inversores, usando cripto. Antes de llegar a la Innovation House, nos fuimos a Texas, Estados Unidos, donde presentamos la demo", recordó.

Sobre el estado actual del proyecto, Pane advirtió que está "en preparación. Ya casi tenemos la versión alpha de la plataforma, donde se van a listar los productores. Nos falta financiación, es decir, la masa crítica de inversores".

Campos, adelantó que Sherry es "una solución le permite a las empresas de ecommerce tener crecimiento y mejor engagement en redes sociales, usando blockchain para recompensar a creadores de contenido".

El equipo de Sherry trabajando en 'la mansión' de Avalanche en Argentina

"Nos integramos a Shopify para la parte analítica y de ventas y del otro lado, nuestra plataforma funciona como infraestructura, generando links vinculados a lo que sucede en Instagram o TikTok", concluyó Campos.