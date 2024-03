La inteligencia artificial (IA) alcanza nuevas alturas, con Qatar Airways presentando Sama 2.0, una asistente de vuelo virtual impulsada que promete transformar la experiencia de viaje en Medio Oriente.

Esta innovación fue lanzada durante la feria ITB Berlín 2024 como el "primer ser humano digital en la aviación".

Sama, que significa "cielo" en árabe, se presenta como una integrante más del equipo de Qatar Airways, pero con una distinción notable: carece de forma física. Este holograma con aspecto humano está diseñado para abordar consultas de pasajeros como lo haría un miembro de la tripulación.

Basada en una IA conversacional avanzada, Sama puede responder preguntas sobre destinos, equipaje y más, además de ofrecer soporte y atención al cliente. La compañía indicó que Sama evolucionará con el tiempo al interactuar con los pasajeros para mejorar sus respuestas.

Fruto de la colaboración entre Qatar Airways y UneeQ, Sama trasciende la etiqueta de simple chatbot.

Esta asistente digital con aspecto humano, desarrollada por la empresa tecnológica neozelandesa, ofrece personalización y empatía. Dotada de expresiones faciales realistas y una historia de fondo, se espera que los usuarios puedan conectar con ella de manera similar a como lo harían con una azafata real.

