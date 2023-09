Como Rappi, pero para el Interior: así es VICI, la app de delivery premiada en el E-Commerce Day como la mejor startup

La plataforma de intermediación entre comercios y clientes tiene como objetivo disminuir la brecha digital en las pequeñas ciudades

VICI, la plataforma de delivery creada para disminuir la brecha digital en ciudades de Argentina con menos de 250.000 habitantes -muchas de las cuales gigantes como Rappi no llegan-, fue reconocida como la mejor startup, en el marco de la decimoséptima edición del eCommerce Day Buenos Aires, organizado por la CACE.

Esta plataforma que brinda soluciones donde los grandes de su segmento no llegan fue creada por Agustín Parraquini y Tomás Espósito, dos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, oriundos de Tres Arroyos y Chascomús respectivamente, que, cuando debieron retornar a sus hogares por el avance de la pandemia global de coronavirus COVID-19 se toparon con el atraso tecnológico que hay en el Interior, donde casi no existen los pagos digitales.

En diálogo con iProUP, Parraquini, quien además se desempeña como CEO de VICI, explica que el producto fue diseñado por "gente del interior", que vivió la problemática de no tener aplicaciones de este estilo pensadas para pequeñas ciudades.

"No es una necesidad que está a 300 km de la Ciudad de Buenos Aires, sino a mucho menos. Y como nosotros sabemos de tecnología y conocemos el Interior y las necesidades de los comerciantes, decidimos unir esas dos puntas y así nació VICI, para solucionar la brecha digital que existe entre las ciudades grandes y las pequeñas", subraya Parraquini.

Pero la plataforma no se conforma con ser una app de delivery, sino que entre sus objetivos se encuentra el de ayudar a los vendedores y emprendedores a sumarse al mundo digital. Para ello, además de la posibilidad de hacer las operaciones de manera virtual, brindan la oportunidad de realizar capacitaciones.

"VICI es una startup con un objetivo claro: ser la App de las ciudades más pequeñas, que hoy no cuentan con un acceso a la tecnología, comprendiendo la necesidad de no perder el vínculo afectivo entre comercios y clientes. No solo es una plataforma para comprar y vender, queremos ser la comunidad digital de cada lugar al que lleguemos", revela.

¿Qué ofrece VICI?

La plataforma -disponible en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS y Android- tiene como objetivo fomentar la democratización digital y para ello, entienden sus creadores, se debe educar a los usuarios y mostrarles los beneficios que este tipo de herramientas tiene, junto con la digitalización de los datos.

"No se trata solamente de sumar un nuevo canal de ventas", explica su creador a iProUP.

Los comerciantes que deseen incorporar VICI, deben registrarse en la web de la plataforma donde tendrán que cargar las diferentes habilitaciones que les demanda su actividad.

"En esta primera etapa tenemos registrados comercios gastronómicos (pizzerías, hamburgueserías, etc.) y de mercado (supermercados, etc.). Luego se sumarán más rubros como farmacias y veterinarias, por ejemplo", remarca Parraquini.

"El usuario que está en un pueblo no quiere tener mil aplicaciones. Por eso apuntamos a ser una súper app y que toda la oferta de una ciudad se encuentre en una sola plataforma", concluye.