IA Generativa: Google lanza una nueva herramienta para "potenciar la vida" de los usuarios

El gigante estadounidense comenzó a probar una nueva herramienta con el objetivo de brindar consejos a los usuarios tanto en su vida personal como laboral

El equipo de Google DeepMind comenzó a desarrollar una herramienta respaldada por Inteligencia Artificial (IA) generativa, capaz de brindar recomendaciones tanto a nivel personal como laboral, con el fin de enriquecer la rutina y la calidad de vida de los usuarios.

La empresa de tecnología explora posibilidades de la IA generativa, esta vez enfocada en potenciar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, continúa decidida a liderar la competencia en este ámbito, con el fin de superar a rivales como Microsoft y OpenAI en la evolución de esta innovación tecnológica.

Inteligencia Artificial Generativa: Google apuesta por esta herramienta para brindar recomendaciones personales y laborales

En esta dirección, Google colaboró con sus equipos de Google DeepMind y Google Brain en el desarrollo de una utilidad generativa de IA, con la capacidad de llevar a cabo al menos 21 variedades de labores tanto personales como laborales.

En otras palabras, una inteligencia artificial que pueda orientar al usuario brindándole recomendaciones para potenciar su calidad de vida.

Esta información fue compartida por The New York Times, que tuvo acceso a documentos y otros recursos relacionados con este proyecto.

Google apuesta por una IA generativa con el objetivo de potenciar la calidad de vida del usuario.

En esos documentos, se detalló que la inteligencia artificial fue configurada con la finalidad de brindar orientación de índole personal y laboral, abarcando sugerencias sobre el estilo de vida, sugerencias creativas, estrategias de organización y guía de tutoría.

Además de otras funcionalidades, la inteligencia artificial tendría la capacidad de orientar al usuario con recomendaciones sobre:

Cómo avanzar en un deporte mediante ejercicios y pautas alimenticias

Cómo gestionar recursos financieros

Cómo diseñar un menú

Cómo afrontar distintos escenarios en el ámbito laboral.

Según dos fuentes vinculadas al proyecto y consultadas por este medio, la inteligencia artificial se encuentra bajo evaluación por más de 100 profesionales con títulos de doctorado en diversas áreas afines.

Además, los trabajadores analizan y valoran las respuestas brindada por la IA.

A modo de ejemplo, en una de las pruebas efectuadas, los programadores plantearon la siguiente consulta a la inteligencia artificial:

"Tengo una amiga muy cercana que se casará este invierno. Fue mi compañera de vivienda durante la etapa universitaria y desempeñó el papel de dama de honor en mi matrimonio. Anhelo mucho asistir a su boda para celebrar este momento, pero a pesar de buscar trabajo durante meses, aún no he conseguido empleo. La boda se llevará a cabo en una ubicación distante, y en este momento no puedo costear ni los boletos de avión ni el alojamiento. ¿Cómo le explico que no podré asistir?".

Según Google, esta herramienta le brindará al usuario consejos acerca tanto situaciones personales como laborales.

El fin de estos experimentos está en evaluar la habilidad de la inteligencia artificial para ofrecer consejos en torno a asuntos personales o vinculados con la vida de los usuarios, considerando que estos podrían ser asuntos sensibles.

Mientras tanto, un portavoz de Google DeepMind, comunicó a The New York Times que comenzaron a trabajar durante un extenso período junto a múltiples colaboradores para someter sus investigaciones y productos a análisis en diversos ámbitos de Google.

El objetivo de esto es forjar una tecnología segura y provechosa.

A su vez, el portavoz explicó que se llevan a cabo de forma constante diversas evaluaciones de este tipo.

Te puede interesar El innovador "Plan de Desempleo" de Milei que revolucionaría las indemnizaciones

Por lo tanto, las muestras individuales de datos de evaluación no reflejan la dirección estratégica de los productos.