¿Te imaginás un supermercado sin filas ni cajeros?: este modelo ya llegó a la Argentina, y te lo contamos

Podría parecer que no iba a llegar, tal vez por costumbres locales, pero algo para muchos deseado ya tiene su lugar, y te mostramos cómo es

A través de la innovación con Inteligencia Artificial (IA), Go2Future busca transformar la experiencia del retail en América latina. Por un lado, buscan impulsar el modelo de Amazon Go, es decir supermercados sin filas y sin cajeros. Por otro lado, facilitar la incorporación del Metaverso.

En mayo de 2022, Go2Future, a través de la marca MiniGo abrió en Colegiales la primera tienda 100% autónoma e inteligente con tecnología basada en Inteligencia artificial de vanguardia para que consumidores y marcas se relacionen en forma directa.

"La idea era que las marcas vendieran directo al consumidor, ósea B2C, donde no tuvieran que pasar por un representante comercial ni por un distribuidor. Pusimos nuestra tienda a disposición de las diferentes marcas", cuenta Eduardo Koglot, CEO de Go2Future.

Adiós a las filas del supermercado

El proyecto comenzó a pensarse en 2019 y la idea era tomar el modelo de Amazon Go. Se realizó una inversión aproximada de unos u$s900.000. Se desarrollaron herramientas con IA para automatizar procesos y eliminar fricciones muy comunes en el retail tradicional. Con la tecnología Grab-and-Go se eliminaron las filas de espera que suelen verse en los supermercados, ya que no es necesario escanear los productos.

¿Cómo funciona la tecnología? Es necesario instalar una App que permite escanear un código QR al ingresar a la tienda. Los establecimientos requieren cámaras y sensores de peso distribuidos en cada una de las góndolas. Lo que uno agarra, lo puede guardar en el bolso o mochila. Al acercarse a la puerta de salida, el sistema generará el cobro, según el medio de pago registrado en la app.

La tecnología local requirió adaptaciones. "Un tema importante a considerar es el de la seguridad. Nosotros tenemos que hacer un ingreso y egreso con doble puerta. No es viable acá utilizar el sistema de barreras o de libre ingreso como tienen en Estados Unidos. Salvo que sea dentro de un lugar cerrado con mucho control, no podés hacer una tienda abierta", explica Koglot.

Se busca impulsar el modelo de Amazon Go, es decir, supermercados sin filas y sin cajeros. Sin filas ni cajeros: nueva experiencia en supermercado de Pilar La prueba piloto en Colegiales no pudo sostenerse este año, pero tras esa experiencia, Koglot se alió con Carrefour para repetir la experiencia en un local de Pilar, que se inauguró la primera semana de febrero.

"La Argentina y las empresas aún no estaban preparadas para la venta directa al consumidor. La parte administrativa y logística todavía no estaba armada. Se hizo muy arduo. Estuvimos casi seis meses intentando lograr que las marcas más importantes estuvieran presentes. Algunas se sumaron y otras no. La tienda de Colegiales nos sirvió como aprendizaje. Pudimos probar la solución con clientes reales. Corregimos errores y fuimos haciendo adaptaciones al modelo. Mientras tanto, pudimos seguir avanzando con nuestro proyecto, que tiene que ver más con vender la tecnología. Con este modelo que implementamos en Pilar, Carrefour es el que le vende al consumidor y nosotros aportamos la tecnología. Es la primera tienda de este estilo para Carrefour en Latinoamérica", dice el CEO de Go2Future.

Carrefour Flash cuenta con un local de 50 metros cuadrados y con un surtido de 500 productos que cubren las necesidades básicas de una compra cotidiana. Tiene 20 cámaras HD, aproximadamente 200 sensores integrados en los estantes, un algoritmo creado para interpretar todos los datos y un sistema de pago propio.

Hoy, el equipo de Go2Future involucra a unas 30 personas: ingenieros en visión, programadores, diseñadores 3D, profesionales del retail y el staff de la tienda. "Hay una persona que siempre está en la tienda para responder cualquier duda de los consumidores. Es un mito de que ese tipo de tiendas deja sin trabajo a las cajeras o los cajeros. Se genera otro trabajo que es cualitativamente superior", cuenta Koglot.

Como próximo paso, Koglot dice que están desarrollando un plan para financiarse y están buscando nuevos inversores. "La intención es poder hacer crecer la tecnología, tener mayor equipamiento y más gente trabajando en esto. Estamos tejiendo alianzas con otros retailers en Latinoamérica y en el mediano plazo queremos llegar a España".

A futuro, Koglot considera que la tecnología de Grab-and-Go se va a extender y va a mejorar la calidad. "Se está viendo que también va a crecer más en estadios, universidades, coworkings y edificios con amenities". Al mismo tiempo cree que van a bajar los costos porque va a aumentar la oferta. "Estoy seguro de que vamos a tener más competencia", agrega.

La empresa también apunta a revolucionar la experiencia de compra a través con el Metaverse Mall.

El otro negocio con el que Go2Future busca revolucionar la experiencia de compra es el que involucra el Metaverso. Metaverse Mall es una propuesta que apunta a que el consumidor pueda interactuar a través del metaverso con las marcas o con un representante comercial de cada una de las tiendas presentes en el Mall, indican desde iProfesional.

"Se van a poder desarrollar experiencias de recitales, reuniones de coworking y salas de juegos dentro del Metaverso. No solo se va a poder comprar, también, es posible trabajar, divertirse y comunicarse", concluye Koglot.