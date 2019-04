Así funciona Amazon Key, el servicio de entrega de paquetes en el baúl de tu automóvil

Mediante esta prestación, el repartidor dejará el envío en el baúl del vehículo del cliente, el que debe estar estacionado en un área pública accesible

Amazon Key es el servicio exclusivo de la compañía de Jeff Bezos que está destinado a sus clientes Prime que tiene como objetivo disminuir la cantidad de robos que suelen suceder cuando un paquete se deja sin supervisión en la puerta de una casa o en un departamento.

Esta prestación consiste en que los repartidores dejen los paquetes que han sido pedidos por el usuario en el baúl de su automóvil.

Para esto, el vehículo tendrá que estar estacionado en un área pública accesible, como por ejemplo en la puerta de la casa o en el trabajo o en algún otro cercano a alguna de las locaciones disponibles en la libreta de direcciones del cliente.

El servicio se puede utilizar con Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac y Volvo, con modelos superiores al 2015 y que tengan una suscripción activa de acceso remoto OnStar.

Sin embargo, no se podrán entregar todo tipo de paquetes. Hay algunas restricciones. Entre ellas que no superen un valor de 1.300 dólares y que no provengan de un proveedor distinto a la empresa.

También tienen en cuenta las dimensiones ya que las entregas de paquetes con un peso mayor a 50 libras no podrán dejarse en el maletero sin la supervisión del cliente.

Los repartidores no tienen acceso al vehículo sino que ese acceso llega desde la nube de Amazon Key hacia la de los coches para que estos emitan un comando de desbloqueo.

"Sólo realizamos el desbloqueo si es la persona adecuada, el lugar correcto, el auto correcto, el momento adecuado. La entrega debe pasar por todos esos controles", declaró Peter Larse, vicepresidente de tecnologías de entregas de Amazon.

Para acceder a este servicio, el cliente debe descargar Amazon Key, que es la misma con la que se controlan las entregas en el hogar, y proporcionar características de su automóvil.

Una vez hecha la entrega, el usuario podrá verificar electrónicamente que el personal de Amazon ha dado con el carro correcto, escaneado el paquete y realizado la solicitud para desbloquear el coche.