Así será Arcade, el nuevo sistema de streaming de juegos exclusivos de Apple

Juegos completos exclusivos de Apple, sin avisos ni microtransacciones, y buscarán generar experiencias distintas a los típicos juegos de smartphones.

Apple presentó hoy un nuevo servicio de suscripción de juegos llamado Apple Arcade. A diferencia de los servicios de juegos en la nube de competidores como Sony, Microsoft, Google y Nvidia, la suscripción de juegos de Apple no está diseñada para transmitir juegos a dispositivos iOS sino que es un servicio de juegos de suscripción para títulos que se pueden instalar desde la App Store.

Más de mil millones de personas han descargado juegos de la App Store, y ya hay más de 300.000 juegos disponibles. Apple apunta a integrar algunos de estos juegos en su servicio de suscripción Apple Arcade y además habrá 100 juegos nuevos y exclusivos disponibles en Apple Arcade, que se lanzarán en iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

Estos juegos no estarán disponibles en ninguna otra plataforma móvil o servicio de suscripción que no sea Apple Arcade. Los juegos se descargarán y jugarán directamente desde la App Store, y los suscriptores podrán probar los juegos cuando lo deseen. Se incluirán todas las características del juego, el contenido y las actualizaciones futuras, y no se mostrarán anuncios dentro de los juegos.

Apple mostró hoy una variedad de títulos, incluidos juegos de plataformas y otros como Sonic the Hedgehog, pero aún no hay una lista completa de juegos y por si esto fuera poco el creador de SimCity, Will Wright, también está produciendo un juego para el servicio. Apple promete juegos de Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, Lego, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games y más.

Apple no se limitará a curar y organizar los juegos para Apple Arcade, sino que en realidad planea contribuir a los costos de desarrollo de su creación. Puede que Apple no haya anunciado su propio estudio de juegos hoy, pero sin duda es un gran paso hacia eso. Google también lanzó su propio estudio de juegos la semana pasada, junto con su servicio de streaming de juegos llamado Stadia.

Apple Arcade se lanzará a fines de 2019 en más de 150 países, pero Apple aún no ha revelado los precios de este servicio de suscripción. Los desarrolladores de juegos podrán registrarse para obtener más información sobre el servicio antes de su lanzamiento.