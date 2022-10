Nuevo lanzamiento: esta herramienta de Instagram potenciará tus perfiles

Instagram está trabajando en una nueva herramienta que permitirá crear canales en la red social.

A través de los mismo se podrán compartir informaciones o archivos con audiencias grandes.

Esto se suma a otra novedad: los perfiles de grupos.

Los canales son un tipo de chat grupal que permite a los administradores compartir informaciones o documentos con una audiencia grande, pero requieren una suscripción.

No es algo nuevo, ya que Telegram y WhatsApp ya lo tienen.

Pero Meta lo quiere instaurar en Instagram, según reveló Alejandro Paluzzi.

#Instagram is working on the ability to create a Channel ????ℹ️ Create a discussion channel that others can discoverℹ️ Discussion channels were previously called public groups https://t.co/4w9TvENeJr pic.twitter.com/xjvA59Qg9Z — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 11, 2022