Conocé qué plataforma argentina que levanta una ronda millonaria en dólares

La startup tiene un modelo de negocio que mezcla fintech y edtech y ya levantó una suma millonaria para facilitar el manejo de las escuelas

Fidu es una plataforma diferente ya que se apunta a la gestión para escuelas.

En este sentido, la empresa acaba de levantar u$s5 millones en una ronda semilla liderada por Lightspeed Venture Partners.

El fondo estadounidense Lightspeed Venture Partner apostó por hacer su quinta inversión en Latinoamérica en esta plataforma de gestión integral para instituciones educativas.

En la ronda semilla también participaron los fondos NFX, Imaginable Futures y Broom Ventures.

El CEO de Fidu, Nicolás Giménez, dijo a Bloomberg Línea que el mercado que persiguen (con base en la transaccionalidad de cuotas) vale u$s100 mil millones al año en Latinoamérica.

En esta región hay 120.000 escuelas privadas de habla hispana concentradas principalmente en México, Colombia y Argentina.

Una plataforma pensada para las escuelas

Una plataforma diferente

La startup fundada, además de Giménez por Caterina Carreño (CFO) y Ariel Manduca (CTO), automatiza los principales procesos operativos de la institución.

Por ejemplo: las cobranzas, la gestión de los costos y la comunicación con la familia por medio de un aplicativo.

En menos de un año operando Fidu ya trabaja con 1.000 instituciones en 10 países de América Latina, aunque de manera remota.

Fidu resuelve dos problemáticas principales de las instituciones educativas: la gestión operativa y el área de cobranza.

Los directores de escuelas pasan el 75% de su tiempo en tareas operativas - envío de facturas a las familias y resolver comunicados- y no en tareas vinculadas a la educación, detectó Giménez.

Y por otro lado, identificó que las escuelas también tenían que mejorar su gestión financiera para eficientar sus recursos económicos disponibles.

Promover las plataforma para facilitar el manejo a los directivos

Solucionando inconvenientes

"En general las escuelas tienen niveles de cobranza mensual del 70% sobre la totalidad de la plantilla de estudiantes", detalla Giménez.

Y enfatiza: "No sólo es el problema del porcentaje de recaudación, después tienen un problema de conciliación de pagos; las escuelas no tienen claro qué familia hizo su pago y qué familia no, lo cual termina haciéndose de manera manual".

Además de funcionar como una plataforma de software as a service (software como servicio, SaaS) Fidu también ofrece un servicio financiero para los padres de familia.

Con la implementación de la solución, asegura Giménez, las escuelas pueden ver mejoras de hasta un 15% en la cobranza mensual.

Fidu contó en esta ronda semilla con la participación de inversionistas ángeles como Felipe Villamarín y Andrés Bilbao de Rappi, Matias Woloski de Auth0, Roby Souviron de Despegar y Fabián Gómez de Frubana.

Giménez afirma que además del capital, estos inversionistas ángeles fundadores de unicornios regionales ayudaron a los fundadores de Fidu a construir su deck de inversión, dieron consejos sobre cómo hablar con los inversores.

"Fueron muy cercanos y ese apoyo entre emprendedores latinoamericanos es muy importante para compañías más jóvenes", comenta el emprendedor que ya logró duplicar el tamaño de su equipo, de 15 personas a 33, después de la ronda de inversión.