La ciudad de Buenos Aires llevará a cabo el primer festival de arte NFT en el metaverso

La empresa UXArt fue la encargada de impulsar el evento, que tendrá fecha del 7 de octubre al 7 de noviembre.

Se podrán disfrutar obras de Marta Minujín, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Mac Entyre, Gyula Kosice, Alberto Bastón Diaz o Eduardo Rodríguez, entre otros tantos reconocidos artistas.

Se podrá acceder al evento desde Decentraland, un mundo digital en línea que une la vida social con criptomonedas, NFT y bienes raíces virtuales.

El espacio se inspirará en el mundo real, pero el principal aspecto será ser descentralizado,y se asemeja a la dinámica desarrollada en los juego en línea.

El festival contará con obras en realidad aumentada, galerías de arte, portales inmersivos y NFT geolocalizados en Buenos Aires.

Los aficionados que quieran ingresar a este mundo deberán registrarse y contar con una wallet y un avatar.

Luego tendrán que acceder al evento llamado "Xreal metaverse" y dirigirse a la Plaza principal de NFT.

Por último deberán acercarse a la casa del museo Metro-UXArt, sector que fue inaugurado en agosto pasado durante la Semana del Arte de Decentraland.

Encontrar obras de arte NFT

La organización también invitará a los asistentes a encontrar dichas obras de arte NFT únicas en Buenos Aires.

A través de una app del museo virtual UXArt deberán buscar las obras como si fuera estilo Pokemon Go, previo al ingresar al canal del evento "Metro xreal metaverse".

El objetivo será vivir experiencias virtuales mediante realidades extendidas del mundo del criptoarte.

El festival estará organizado por UXArt, Decentraland, Metro (la primera radio en transmitir desde el metaverso, como consignan) y el medio especializado El ojo del Arte.

El concurso propondrá encontrar los NFT en 3D en ambos metaversos y luego compartirlos en las redes con hashtags #metro921 y #metroxrealmetaverse.

El premio se escogerá de las cinco fotos más creativas y será un ticket para el Festival XReal.

Habrá lugar para más de 50 artistas visuales, en los que se destacan Kenneth Kemble, Dora Isdatne, Rafael Parratoro, Antonio Romero, Cristian y Roger Mac Entyre, entre otros.

La estructura arquitectónica se integrará a este museo y se ubicará en unas parcelas de Decentraland, que se coronará con una réplica escaneada de "Ciudad aeroespacial" de Kosice, que flota por encima.

Las obras 3D con las que se podrá interactuar, son parte del proyecto del laboratorio de tecnología y arte UXArt.

Este laboratorio cuenta con sede física en la isla El Descanso del delta del Tigre.

El evento

Felipe Duran, CEO de la empresa, junto al productor Gustavo Errico y Beto Resano, fueron los encargados de la creación de este evento.

Tuvo en noviembre de 2019, con el mapping sobre el obelisco de las obras de Julio Le Parc, un momento inaugural de gran visibilidad pública.

El evento regresó en 2021 con la proyección en formato de mapping y holograma sobre la vegetación en el Festival Xreal.

Participaron en la primera muestra dedicada al arte digital y el mundo cripto en la historia de la Bienal de Venecia.

Lo hicieron con obras de Kosice, Le Parc, Vidal y Alberto Echegaray Guevara, en el Pabellón de Camerún que presentó "The times of the chimeras", artistas seleccionados entre más de 500 de todo el mundo por la Organización Autónoma Descentralizada de Cripto Arte Global.