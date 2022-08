Cambio en la forma de consumo: el streaming superó por primera vez a la televisión local

El público estadounidense está prefiriendo las plataformas online para pasar sus ratos de ocio ante que la televisión por cable

La televisión está cediendo su protagonismo ya que los usuarios están prefiriendo la inmediatez de las plataformas de streaming.

Según anunció Nielsen, la televisión en vivo obtuvo el 34,8 % del tiempo total de visualización de EEUU durante el mes de julio.

Mientras que la TV por cable atrajo el 34,4 %, según la empresa especializada en medición de audiencias.

El tiempo total que los estadounidenses dedicaron a estas nuevas maneras de ver la televisión aumentó un 22,6 % con respecto al año anterior, mientras que el tiempo de visualización por cable disminuyó un 8,9 %.

Netflix fue el servicio de streaming más visto el mes pasado, impulsado por su serie "Stranger Things", seguido de YouTube.

Por su parte, las series más populares de Hulu fueron "Only Murders in the Building" (Solo asesinatos en el edificio) y "The Bear". Mientras que las de Prime Video de Amazon fueron la nueva serie "The Terminal Lis.

Las mejores ofertas

Cómo contratar las plataformas más económicas

Existen alternativas para salir a la "caza de ofertas". Una de las más completas llegó de la mano de un jugador que permanecía ajeno al mundo del streaming de contenidos: Mercado Libre.

La plataforma de Marcos Galperin aprovechó su enorme base de usuarios y lanzó un programa de fidelización.

¿Qué ofrece? Distintos niveles de suscripción que, además de descuentos en productos y envíos gratuitos para compras en el marketplace, permiten acceder a plataformas de streaming sin cargo y a otras con rebajas.

"El ecosistema de Mercado Libre fue creciendo enfocado en los usuarios: buscamos empatizar con sus necesidades y desarrollar soluciones. Con Mercado Puntos acercamos a nuestros millones de usuarios beneficios como el de acceder a promociones muy convenientes en muchas plataformas de entretenimiento", revela a iProUP Victoria Bluthgen, Sr. Director Loyalty del unicornio.

Además, remarca que "cada vez que se hace uso de Mercado Libre o Mercado Pago, se suman puntos que posibilitan subir de nivel y así mejorar el acceso a más beneficios", añade.

"El nivel 6 permite acceder a Disney+ y Star+. Hay dos formas de llegar:

Acumulando puntos

Pagando $500 por mes

"Hemos lanzado la posibilidad de comprar Nivel 6 para acceder a los máximos beneficios del programa a precio promocional. Hasta ahora vimos una muy buena adopción de nuestros usuarios en todos los mercados", explica Blunthgen.

Las plataformas digitales ganan terreno

¿Cómo funciona el abono a series y películas por día?

Una de las últimas opciones en aparecer en el mercado es la propuesta flexible de Flow. La plataforma de Telecom lanzó una alternativa para que sus clientes puedan contratar el contenido por el tiempo que deseen a través de packs que van de 3 a 30 días.

"Con Flow queremos ser el punto de encuentro de todo el entretenimiento para nuestros clientes. Bajo este concepto, buscamos continuamente ampliar la accesibilidad y potenciar la experiencia de uso de Flow a las distintas preferencias", comentan a iProUP desde la compañía.

¿Cómo funciona? El cliente puede customizar la adquisición del servicio según sus gustos y necesidades, para volverlo 100% adaptable a su bolsillo. El servicio está disponible para clientes de Personal (de internet móvil o fijo) con los siguientes packs:

3 días: $400

7 días: $750

15 días: $1.300

30 días: $2.500

Todos cuentan con acceso a TV en vivo, series y películas on demand. También puede contratarse el Pack Mensual ($1.800), que está integrado a servicios adicionales que requieran (plataformas de streaming, pack Fútbol y otros) todo desde la propia app digital de Flow, sin deco ni instalación técnica.

Con 17.000 horas de contenidos a demanda y más de 360 series, Flow integra también aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Disney+, Star+, Amazon Prime Video y Paramount+.