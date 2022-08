A tu medida: los mejores cursos gratuitos por internet de las universidades argentinas

Mantenerse capacitado, sea para mejorar tu actual trabajo, o pensar en uno nuevo, es fundamental. Las mejores opciones locales de cursos gratuitos

La oferta de cursos online gratis no es tan amplia en español como en otros idiomas, como el inglés, por ejemplo. Pero eso no indica que no haya programas gratuitos diseñados por universidades argentinas e institutos locales.

Generalmente, estos cursos online gratis se abren a final de año o antes de iniciar un ciclo lectivo, ya que le permiten a los potenciales alumnos un primer acercamiento con la casa de estudios en la que están pensando anotarse.

Están disponibles todo el año en plataformas de MOOC, las siglas en inglés de cursos masivos, abiertos y online.

Te contamos en esta nota cuáles son los cursos online gratis de universidades argentinas que podés hacer, dónde acceder a ellos y cómo inscribirte.

Cursos online gratis y MOOCs

Es probable que si te acercás a la página web o campus online de las universidades que te interesan en el momento adecuado, cuando están promocionando su oferta educativa, encuentres que ofrecen cursos online gratis, seminarios, o charlas introductorias a determinados temas y disciplinas, que sirven como primer paso para adentrarse más en un área de estudio.

Cursos online gratis o MOOCs se pueden hacer por Internet 100%

Si no es eso lo que estás buscando y querés empezar hoy mismo a hacer uno de los cursos online gratis que ofrecen las universidades argentinas, podés empezar por surfear las principales plataformas de educación online gratuitas o de las que al menos podés hacer algunos cursos de prueba sin pagar un centavo.

Las principales plataformas de educación online gratuitas son:

LinkedIn Learning, la plataforma de cursos online de la popular red social para profesionales, Openedu

, la plataforma de cursos online de la popular red social para profesionales, Openedu

Udacity

Y también, como dijimos, hay plataformas de MOOCs que ofrecen prestigiosas universidades de distintas partes del mundo, en diversos idiomas. Lo interesante en estos casos es que se pueden hacer los cursos online gratis cuando el alumno desee iniciar, ya que el material está allí siempre disponible.

Otra ventaja de estos cursos online gratis abiertos y masivos es que no hace falta pagar, pero si se desea obtener un certificado por el programa completado, es posible hacerlo pagando una pequeña suma.

Las principales plataformas de MOOCs son edX, creada por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y Coursera, creada por docentes de la Universidad de Stanford. En ambas encontrarás una propuesta de cursos online gratis de universidades argentinas.

Cursos online gratis de universidades argentinas en Coursera

En Coursera se pueden hacer cursos online gratis de IAE Business School

De las plataformas de MOOCs, Coursera es la que más universidades argentinas incluye en este momento.

Mediante esa plataforma podés tomar cursos online gratis que ofrece la prestigiosa Universidad Austral, ubicada en Pilar, Provincia de Buenos Aires.

En este momento, la oferta de cursos online gratis de Austral en Coursera es la siguiente:

Aprende a programar con Python

Educación Básica en Contextos Rurales

Full Stack Web Development en Español

Marketing Digital

Diseñando páginas web con Bootstrap 4

Publicidad Digital con Google AdWords

Cómo Invertir en Cripto

Aprendiendo a aprender para jóvenes

Finanzas Corporativas

Desarrollo del lado servidor: NodeJS, Express y MongoDB

La alfabetización temprana en contextos rurales

El trabajo por proyectos en escuelas de contextos rurales

Diseño de Experiencia en Servicios

Compra programática de medios: Publicidad online en tiempo real

Trabajar para ser feliz

Estadística aplicada a los negocios

Modelización Cuantitativa para Finanzas Corporativas

NLP Modelos y Algoritmos

Coberturas de riesgo con futuros y opciones para agrobusiness

Estructuras de datos en Python

Educación en Contextos Rurales: Perspectivas en América Latina

Modalidades organizacionales ágiles en base a la Metodología Scrum

Introducción al Aprendizaje Profundo

Introducción al análisis de Costos para la Dirección de Empresas

Proyecto Final - Programa Especializado en Marketing Digital

Introducción a la programación con Python

Fundamentos de Excel para Negocios

Introducción a la Psicología

Introducción al procesamiento de lenguaje natural

Legal Tech and the Digital Transformation of Law

La escuela y su comunidad: lecciones desde la ruralidad

Desarrollo de páginas con Angular

Principios esenciales de diseño en Tableau

Educación ambiental para la biodiversidad

Limpieza de datos para el procesamiento de lenguaje natural

NLP System Architecture and Dev-Ops

Gestión estratégica de Escuelas en Contextos Rurales

Estrategia Empresarial

Competencias para la empleabilidad

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria

El Abogado del Futuro: Legaltech y la Transformación Digital del Derecho

Fundamentos de la visualización de datos con Tableau

Excel aplicado a los negocios (Nivel Avanzado)

Manejo de bases de datos con Python

Desarrollo de Aplicaciones Mobile Multiplataforma con Nativescript, Angular y Redux

Jugar y Aprender Matemática en aulas heterogéneas

Pilares de Marketing Digital

Historia de las reglas del fútbol en Inglaterra y en Argentina

Emprendiendo en STEM

La Disrupción del Blockchain

Optimización de Redes Neuronales Profundas

Programación Orientada a Objetos con Python

Negociación 4.0

Enseñar, aprender y evaluar en Escuelas Rurales

Conceptos base para el estudio del medio ambiente

Estrategias de Redes Sociales

Como es evidente, esta propuesta de cursos online gratis en Coursera incluye también los MOOC de IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

También en edX podés tomar los cursos online gratis de la Universidad de Palermo

Por otra parte, en Coursera encontrarás también cursos online gratis de la Universidad de Palermo, una de las pioneras en desarrollar MOOCs en la Argentina años atrás.

No por nada, a través de esa plataforma se puede hacer incluso una versión de la Maestría en Dirección de Empresas (MBA) o el programa completo de Administración de Empresas Certificado MasterTrack de la UP.

La oferta de cursos online gratis de la Universidad de Palermo en Coursera es la siguiente:

Administración de Empresas

Psicología

Historia del Arte: Del Barroco al Arte Posmoderno

SQL for Web Development

Psicología del Aprendizaje

Historia del Arte: Del Arte Prehistórico al Renacimiento

Administración de Recursos Humanos

Digital Marketing for E-commerce

Desarrolla tu líder

Contabilidad como Herramienta Gerencial

Fundamentos del Management

E-commerce Academy

E-Business: Negocios Online

Psicología de la Percepción

Administración de las Tecnologías de la Información

Product Management

Primeros Auxilios Psicológicos

Introducción a la Neurociencia

Fundamentos del Marketing

Economía y Finanzas de Empresas

Ética y Gobierno Corporativo

Cognición, Pensamiento y Lenguaje

Estrategia y Planificación de Marketing

Cursos online gratis de universidades argentinas en edX

Por otra parte, también en edX, la primera plataforma de MOOCs que existió a nivel mundial (creada por Havard y el MIIT) también tiene cursos online gratis de universidades argentinas.

En edx podés hacer cursos online gratuitos argentinos sobre agricultura sustentable o siembra directa

Pocos lo saben pero la Universidad Nacional de Córdoba es uno de los "partners" académicos en edX. Por lo tanto, mediante esa plataforma es posible tomar los siguientes cursos online gratis:

Astronomía Virtual

Gestión de personas: recursos humanos

Marketing enfocado en la estrategia de servicios

Dinosaurios de la Patagonia

Mi propia huerta orgánica

La Dirección y Gestión de Proyectos

Gestión de operaciones

Diseño de Jardines

Herramientas y Metodologías de Gestión de Proyectos

Aprende a diseñar jardines verticales y cuadros vivos

La microbiología del Sistema de Siembra Directa

La Herramienta del Marco Lógico

El manejo de plagas, malezas y enfermedade en los Sistemas de Siembra directa

Introducción a las ondas gravitacionales

Introducción a la gravedad cuántica de lazos

Compostaje Orgánico en Casa

Herramientas de Teledetección óptica y SAR

Introducción a los ritmos y relojes biológicos

Introducción a la Siembra Directa

Tecnologías para una Producción Agrícola de Bajo Impacto

Desafíos de la Producción de Alimentos

Siembra Directa: Contexto Histórico y Agricultura Certificada

El suelo en el Sistema de Siembra Directa

Antes de Noé: El diluvio en la Antigua Babilonia

Historia económica argentina: avatares de un sistema monetario

El Antártico, un continente asombroso

La Tecnología en Siembra Directa - Agricultura por ambientes

Asimismo, en edX también se pueden hacer los siguientes programas, que constan de entre 3 y 5 cursos online gratis cada uno:

Gestión de servicios: diseño de experiencias exitosas

Gestión de Proyectos: Matriz de Marco Lógico y Herramientas

Siembra Directa: agricultura productiva sustentable

Agricultura de bajo impacto ambiental

Tené en cuenta que se puede asistir de manera presencial a los cursos de Universidad Nacional de Córdoba de forma gratuita o se puede optar por recibir un Certificado Verificado de edX por los cursos que realices por muy poco dinero.

Cursos online gratis en la UTN

Cursos online gratis para convertirse en desarrollador web full stack

Si bien la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en su sede de Buenos Aires (UTNBA) en algún momento brindó una decena de cursos online gratis para aprender distintas disciplinas y acercarse a ciertos lenguajes de programación, esto ya no es así.

Antes de las vacaciones de invierno 2022 la universidad argentina de despidió con un comunicado anunciando que no se ofrecían allí cursos online gratuitos.

En relación al curso de Full Stack Web Developer, según describe la entidad, el desarrollador Full Stack es uno de los profesionales en tecnología más demandados por las compañías. Su particularidad es que se trata de un perfil hibrido, porque puede desenvolverse tanto en el front-end (parte visual) como en el back-end (parte lógica) de un desarrollo web.

El curso de 24 clases de Full Stack Web Developer de la UTN al cierre de este artículo tiene un costo de 7 cuotas de 6.900 pesos cada una, además de una matrícula de otros 6.900 pesos.

Se desconoce si la UTNBA volverá a ofrecer en otro momento cursos online gratuitos con inscripciones abiertas fuera de su comunidad de alumnos y graduados.