Cómo conectarte a una red Wifi escaneando el código QR del router

El sufrimiento de tener que teclear de forma manual las confusas y largas contraseñas del Wifi en tu celular va a ser cosa del pasado.

Todos pasamos por la misma molestia: llegar de visita a la casa de un familiar o amigo y darte cuenta que su vieja contraseña de Wifi ya no funciona. En muchos casos basta con leer un sticker en el router que seguramente será una maraña de números, caracteres y símbolos especiales que nunca podríamos memorizar. Estos stickers suelen integrar un código QR que permite que todos los datos de la red, incluso la contraseña, estén contenidos en el.

La mayoría de los smartphones modernos poseen cámaras que detectan de forma automática los códigos QR y que leen los datos para que el usuario los copie y pegue en los campos correspondientes. En el caso de que nuestro teléfono no tenga esta funcionalidad, bastará con solo bajar la aplicación Wifi QR Connect, con la que solo debemos escanear el código del sticker para que el dispositivo se conecte directamente a la red, sin que nosotros debamos hacer nada más.