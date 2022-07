Este país europeo le ha prohibido usar a su gobierno herramientas de Google: el por qué de la medida

Austria o Francia habían decidido que el uso de Google Analytics era ilegal, pero ahora este país prohibirá el uso de todos los productos de Google

Dinamarca ha decidido que su gobierno y sus municipio dejen de utilizar productos de Google. Es una medida que muchs ven que podría ser seguida por otro países de la Unión Europea

La que se puso dura y llevó a esta decisión fue la Agencia de Protección de Datos danesa. El origen es un caso del ayuntamiento de Helsingør, donde luego de supervisar el uso de los Chromebooks y Google Workspace en las escuelas, se bloqueó su uso porque no cumple con el Reglamento General de Protección de Datos que no deja que los datos de sus ciudadanos salgan del país.

El argumento no es nuevo, ya que es el mismo utilizado por otras agencias de protección de datos europeas. El debate es consecuencia de la finalización del denominado como 'Privacy Shield', por el cual desde Europa se podían enviar datos a Estados Unidos. Una vez la justicia determinó que eso era ilegal, el uso de estas herramientas está en entredicho.

Dinamarca es el primer país en prohibir todos los productos de Google

Dejar de usar a Google ya

El ayuntamiento tiene hasta el 3 de agosto para dejar de usar Google. Además deberán eliminar todos los datos previamente transferidos, bajo penas de hasta 6 meses de cárcel en caso de no hacerlo.

"Datatilsynet llama la atención sobre el hecho de que muchas de las conclusiones de esta decisión son probablemente aplicables a otros municipios que utilizan el mismo diseño de tratamiento de datos. Por lo tanto, Datatilsynet espera que estos municipios tomen ellos mismos las medidas adecuadas a la luz de la decisión, aunque Datatilsynet esté finalizando actualmente una serie de casos relativos a otros municipios", reza la resolución.

El caso de Dinamarca puede extenderse rápidamente por Europa, a medida que más organizaciones de Protección de Datos tomen una decisión.

Google insiste en que salvaguarda la privacidad de los datos de los usuarios

Antecedentes

Austria, Francia e Italia han bloqueado el uso de otra herramienta de Google, Google Analytics, debido a estos envíos a EEUU, mientras que Irlanda se prepara para vetar las transferencias de datos internacionales de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. La corporación de redes sociales avisó que la prohibición de los envíos podría derivar en la retirada de Facebook e Instagram de Europa.

El pasado marzo, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para la realización de un tercer tratado de datos transoceánicos. Un nuevo 'Privacy Shield' que ampare este flujo de datos, como el de las aplicaciones de Google. Sin embargo, el encaje a nivel legal con las reglas de privacidad europeas no es fácil. Este acuerdo todavía no se ha concretado, no se conocen los detalles de cómo se aplicará y tampoco está asegurado que la justicia europea no vaya de nuevo a decir que es ilegal, indicó Xataka.