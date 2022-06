Apostando a la Web 3.0: Solana Labs lanza su propio celular cripto integrado con blockchain

En un evento presentación esta semana, el CEO de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, presentó Saga, un nuevo teléfono inteligente con sistema operativo Android.

El celular estará diseñado para trabajar nativamente con blockchain, criptos y NFT. Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, 512 GB de almacenamiento, su precio rondará los 1.000 dólares, y estaría disponible desde comeinzos del año que viene.

Al respecto, Yakovenko comentó: "Casi 7 mil millones de personas usan teléfonos inteligentes en todo el mundo y más de 100 millones de personas tienen activos digitales, y ambos números seguirán creciendo. Saga establece un nuevo estándar para la experiencia Web3 en dispositivos móviles".

El dispositivo en cuestión fue desarrollado por Solana Mobile, que también ofrecerá a los desarrolladores lase herramientas necesarias para crear aplicaciones para el equipo.

2/Solana Mobile StackIt’s the toolkit you need to build beautiful, seamless web3 mobile experiences, coming first on Saga, a flagship device from @Solanamobile.Pre-order at https://t.co/pmJe7MUzQl pic.twitter.com/hSYPBaVM2i — Solana (@solana) June 23, 2022