Polémica: ¿qué legislación laboral regula a los repartidores de las apps de delivery en la Argentina?

Las firmas se consideran intermediarios de una relación comercial, mientras que el Gobierno y gremios creen que existe contrato de trabajo de por medio

Pese a ser un negocio relativamente nuevo, el mercado de apps de delivery está consolidado, de la mano de la innovación tecnológica y una pandemia de por medio.

Estas aplicaciones, básicamente, se necargan de brindar servicios de reparto de comidas y paqueterías a domicilio.

Las firmas del sector más conocidas en Argentina que ofrecen dichos servicios son: Pedidos Ya, Rappi, luego de la partida de Glovo del país.

Su crecimiento es cada día mayor, pero a nivel nacional, existe un problema que interpela a cada una de estas empresas, ligado a su marco legal.

Algunas de las preguntas que muchos se hacen al respecto son: ¿Se sabe con precisión cual es la normativa aplicable que regula dichos servicios? o ¿constituyen estos un verdadero contrato de trabajo regido bajo la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) o son simplemente meros contratos comerciales?

Lagunas legales para las apps de delivery

El avance tecnológico y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como producto de la pandemia, produjo un aumento abismal del uso de dispositivos y aplicaciones que ofrecen servicios de reparto que, sin embargo, no poseen un encuadre legal específico que proteja a las partes involucradas en la celebración de este tipo de contratos.

Se discute la naturaleza del vínculo entre los repartidores y las aplicaciones: ¿son laborales o comerciales?

En este contexto, se dice que dichas plataformas se encuentran en una "laguna legal", razón por la cual en los últimos dos años se iniciaron numerosos reclamos por este tipo de contratos con el objeto de que los mismos se rijan por la norma más protectoria como lo es el derecho laboral.

Para estos casos, es tarea propia de los Jueces analizar cada caso en concreto y determinar cuál es la ley vigente que corresponde aplicar.

Particularmente en la Provincia de Buenos Aires, varios Tribunales ya emitieron su sentencia y resolvieron que el vínculo existente entre las compañías que utilizan plataformas digitales para el reparto de alimentos u otros productos y los repartidores es exclusivamente de carácter laboral. Por ende deben aplicarse las normas del derecho laboral.

Entre dichas sentencias, cabe destacar la emitida por el Tribunal de Trabajo Nro. 1 de la Plata en los autos "Repartos Ya S.A. s/ apelación de resolución administrativa" donde se determinó la existencia de una típica relación laboral teniendo en consideración los siguientes fundamentos:

El reconocimiento por parte de la empresa de la prestación de servicios por parte de los repartidores

La existencia de notas tipificantes de una relación regida por el derecho del trabajo, a saber subordinación técnica, subordinación jurídica y subordinación económica

El curso de capacitación brindado a los repartidores para el uso de la App Pedidos ya

Los repartidores deberán utilizar ropa y logo de la empresa

La empresa establece el precio de la labor realizada teniendo en cuenta la distancia y el costo del pedido

La impartición de la empresa de ordenes de trabajo a través de la aplicación, supervisar las tareas y aplicar sanciones frente a incumplimientos ya sea en la entrega o retrasos

En base a loa manifestado por la Justicia, existe una postura de parte de la misma de aplicar la norma laboral en aquellos casos donde las compañías titulares y/o administradoras de plataformas recurran a personas físicas para que realicen tareas de reparto.

Por lo que entra en juego, para estos casos, uno de los principios esenciales del derecho laboral como lo es el de proteger a la parte más débil del contrato: el trabajador.

Atenuantes contra la postura de la Justicia

Sin embargo, la postura expuesta, que crece a medida que se generan nuevos precedentes, contiene diversas características en esta nueva modalidad de contratación que distan completamente de un típico vínculo laboral. Alguna de ellas son:

El repartidor es propietario de algunos de los medios de producción, herramientas de trabajo y elementos necesarios para la prestación del servicio (moto, auto o bicicleta)

El repartidor asume los riesgos y responsabilidades propias de la actividad frente a la plataforma y a terceros pudiendo llegar a tener pérdida de ingresos

El repartidor asume los gastos que se requieran para la tarea

El repartidor carece del compromiso de exclusividad para prestar servicios

La prestación de servicios no es de carácter permanente y continuo

El repartidor no tiene obligación de cumplimiento de horario ni de concurrencia diaria para prestar servicios

El repartidor no tiene la obligación de estar a disposición de la plataforma digital

El repartidor puede organizar su propia prestación

El repartidor se desempeña sin sujeción a ordenes o instrucciones intensas

Según remarca iProfesional, existen características en esta modalidad contractual que no concuerdan con la legislación laboral.

Mercado de delivery en alza

Si se habla del mercado para estas empresas, las cifras de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) a las que accedió iProUP demuestran el buen momento de las mismas:

El envío a domicilio se consolidó como el método más utilizado (64%), ya sea con un operador logístico o por motomensajería

El retiro en punto de venta representó el 33%

En Argentina, la oferta está encabezada por PedidosYa, que llegó en 2010 y fue pionera en el delivery de restaurantes, seguida por Rappi, que se lanzó en 2018 y hoy es su competidor más fuerte.

Sin embargo, no están solas ya que en la pandemia se sumaron Wabi, una app operada por Coca Cola; y Cabify Envíos, que amplió su oferta de servicios para competir también en este segmento.

A su vez, Mercado Libre y su pata logística Mercado Envíos, jugador clave que si bien se mueve dentro de su propio ecosistema, ubica la vara bien alta en términos de lo que se espera del delivery.

PedidosYa es líder con más de 50.000 comercios adheridos y 35.000 repartidores

El mercado de aplicaciones tuvo además dos incursiones fugaces, que lanzaron el servicio en 2018 y lo discontinuaron dos años después:

Uber Eats: abandonó la Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Honduras

Glovo: se retiró del país y su operación fue adquirida por Delivery Hero, dueña de PedidosYa

Y surgieron otras iniciativas como Detoke, una aplicación multiplataforma de envíos, mensajería y auxilio mecánico ligero; Gula, que opera en ciudades de hasta 300.000 habitantes; y Rapiboy, entre otras.

Para estas compañías, el negocio es la entrega de última milla bajo demanda de una amplia gama de productos como documentos, paquetes o alimentos, según el modelo de cada una.

Modelos

Gabriel Carpanelli, head of Delivery de Cabify, señala a iProUP que los competidores en diferentes rubros están tendiendo a propuestas cada vez más integrales.

En ese sentido, el universo está compuesto por compañías que solían ofrecer soluciones de movilidad de pasajeros (como Cabify), que ahora también hace envíos.

Además, hay marketplaces que tienen su propia logística y hacen repartos on demand; las aplicaciones tipo "express", que usan motos o autos, y los operadores logísticos tradicionales que distribuyen paquetería y compiten con el resto de los actores ofreciendo envíos same day y next day (en el mismo día o al siguiente).

Rappi cuenta con 10.000 comercios y unos 15.000 repartidores

"La estrategia para diferenciarse depende de cada una de las compañías. Algunas eligen competir por precio, otras por tiempo de entrega o bien sumando nuevos servicios a su oferta. Para nosotros, lo más importante es poder ser eficientes y ofrecer una solución integral con innovación tecnológica", enfatiza Carpanelli.