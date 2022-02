Blockchain, metaverso y juegos: la explosión que se viene en 2022

La interoperabilidad de blockchain puede ser la clave tanto para la macroeconomía de los juegos en el metaverso como lo que los mantiene divertidos

Si no estás interesado en unirte a Mark Zuckerberg en el metaverso, tengo malas noticias para ti: ya estás allí. No necesitas un auricular de realidad virtual para ingresar a un mundo virtual. Los humanos han estado representando la realidad ya que los ancestros Quant pintaron por primera vez en las paredes de la cueva. Si el televisor, la radio, los libros o periódicos te han dado acceso a eventos que no esperaste atender físicamente, ya has experimentado un tipo de metaverso.

Los deportes y los juegos son otra realidad de que a menudo nos agitamos en virtualmente, en los stands o detrás de una pantalla, cuando no se está en el campo.

Entonces, no es una coincidencia, entonces eso, hasta ahora, los juegos dominan lo que la mayoría de la gente entiende como la metaverso, o más ampliamente, Web3. Nuestro amor innato a los juegos, nuestra comprensión de que el cumplimiento de los juegos depende de las reglas y las estructuras y nuestra voluntad de atribuir valor a los eventos que se desarrollan en ellos son parte integral de nuestros cultivos, desde el fútbol hasta el ajedrez a ROBLOX. También son una parte importante de la economía: el mercado mundial de deportes alcanzó casi u$s 400 mil millones en 2020, incluso después de que las cuarentenas por la pandemia y las estimaciones de mercado para los juegos de video alcanzaran los u$s 178 mil millones.

Por lo tanto, es totalmente natural que los juegos puedan liderar el viaje a metaversos más inmersivos e interconectados. También es probable que los juegos continúen brindando valor financiero a los consumidores, empresas y países en sus metarealidades. La reciente oferta de Microsoft para comprar Activision Blizzard en un trato de efectivo ciertamente subraya este punto.

Cómo se han hecho que las franquicias de juegos en línea importantes se integrarán en un metaverso de Web3. Los juegos de Thesse han sido pioneros por un modelo de play-to-earn (P2E) que brinda información sobre ese futuro.

La utilización de tokens no fungibles (NFT) y monedas digitales in-game permite a los jugadores generar activos en estos juegos, comerciar con ellos en forma de tokens y transferir su valor a monedas del mundo real a través de los exchanges de criptomonedas. Un avance convincente para los jugadores y los no jugadores es que, en lugar de que los propietarios de las marcas (Facebook/Meta, Microsoft, etc.) extraigan todo el valor de los juegos, los propios jugadores pueden tener una participación en el éxito de un juego.

El año pasado ya empezaron a surgir historias de comunidades en Filipinas que obtenían ingresos por jugar a Axie, lo que atrajo tanta atención que los funcionarios del gobierno sugirieron que los ingresos por play-to-earn estuvieran sujetos a impuestos. Este fenómeno ofrece una visión de cómo una criptoeconomía emergente podría crear oportunidades de inclusión financiera. Sin embargo, el auge y la caída de una de las monedas del juego de Axie revelan los retos inherentes al desarrollo de modelos económicos sostenibles para los juegos, así como una realidad práctica que para que los juegos del metaverso tengan éxito: Deben ser más para jugar que para ganar.

No es la tokenomía

Como ejemplo, Axie Infinity es un juego de mascotas digitales llamadas Axies. Cuando los jugadores contribuyen al ecosistema del juego, ganan tokens. Pero, para empezar, deben comprar su primer Axie, un NFT que puede revalorizarse a lo largo del juego. El juego incluye dos tokens construidos en la cadena de bloques de Ethereum: Axie Infinity Shards (AXS) y las brillantemente llamadas Smooth Love Potions (SLP). Las SLP se ganan en el juego y son necesarias para "criar" nuevos Axies (no preguntes cómo).

En un mundo de juegos, hay varios factores que pueden contribuir al rendimiento del precio de un activo digital como los SLP de Axies. La forma en que se distribuye un token, las reglas en torno a la oferta, los mecanismos de estabilidad del precio, la forma en que se lleva a cabo la gobernanza y, por supuesto, el poder de la expectativa del propio público del juego, todo ello importa. Pero, la utilidad puede ser el factor más importante para un token que impulsa un juego. En pocas palabras, ¿permite el activo que el holder tenga la experiencia que desea? Esto puede incluir aspectos de la jugabilidad, el estatus de la comunidad o las oportunidades de ganar dinero. Si los jugadores perciben su valor, los conservarán o incluso comprarán más. De lo contrario, como ocurre con cualquier activo, la gente lo venderá e invertirá tiempo y dinero en otra cosa.

En Axie Infinity, la utilidad de su construcción SLP es cómo permite a los jugadores crear nuevas mascotas Axie, que pueden hacer más SLP y crear más valor para el jugador. Ese bucle de retroalimentación positiva hizo que los precios de los SLP se dispararan durante el verano de 2021, pero desde entonces han disminuido un 94%. Eso implica que la gente ha valorado más lo que puede ganar vendiendo SLP que manteniéndolo y "criando" más Axies. En otras palabras, han preferido cobrar en efectivo que seguir jugando el juego.

Primeros días

Es importante recordar que el concepto de "play-to-earn" está todavía en sus inicios. Juegos como Axie son los primeros experimentos de modelos que combinan la jugabilidad con la economía. El propio Axie introdujo la SLP como segunda moneda del juego después de comprobar que la economía de un sola token tenía sus propios problemas de liquidez. La experimentación continuará, pero una lección clave para los desarrolladores de juegos de metaverso es que la diversión del juego debe ser lo primero, no las ganancias.

El riesgo de dar prioridad a la economía frente a la jugabilidad es, sencillamente, que los jugadores se apaguen. Los intentos de Sega, Konami y Square Enix de introducir los NFT en los juegos populares se han topado con la reacción de los usuarios, por ejemplo. Con el tiempo, sin embargo, podemos esperar que juegos de metaversos cada vez más sofisticados y amplios, lleguen a ofrecer una increíble variedad de experiencias. Un mayor número de opciones y una mayor riqueza en el juego conducirán naturalmente a que más usuarios encuentren utilidad en la posesión de tokens y, por tanto, a que las economías basadas en el juego sean más sostenibles.

A medida que más juegos y deportes se establezcan en el metaverso, un factor crítico será la calidad del espectáculo. Los humanos necesitamos concursos, héroes, narraciones y apuestas. Queremos interactuar como parte de un público que vive una experiencia compartida, así como participar en juegos nosotros mismos. No hay ninguna razón por la que los juegos del metaverso no deban ser tan reales y emocionantes para nosotros como la liga inglesa, la NBA o las Free Fire World Series, el evento de esports (deportes electrónicos) más visto de 2021.

Mejor juego es la pegajosidad que puede hacer que una microeconomía específica del juego sea más sostenible. Lo que blockchain puede agregar es un nivel de interoperabilidad para hacer la macroeconomía de los juegos del metaverso, en general, más líquido y justo que los de los grandes deportes de hoy. La interoperabilidad abre oportunidades para que los jugadores tomen activos o estatus digitales de un juego directamente en otro, el oro aún más lejos y en las plataformas sociales. Eso le da a los jugadores una mayor parte de la creación de valor y más poder y, por lo tanto, el interés, como se opone a la economía y los derechos asociados con las franquicias y las ligas de los juegos, donde los propietarios y editores tienen todo el beneficio.

Es posible que no estés dispuesto a unirte a Mark Zuckerberg en su metaverso, pero en la blockchain, debe ser un juego para que los fanáticos y los jugadores comunes se diviertan y capten más valor para ellos, indicó Cointelegraph.