El Salvador da un paso más y creará un casino donde también se comercializarán NFT

Así lo anunció el 19 de enero el gobierno y Astro Babies, la empresa que está encargada del proyecto.

Su nombre será «Astro Casino». Mónica Taher, la directora de asuntos internacionales de tecnología y economía de El Salvador, comunicó vía Twitter que la iniciativa se llevará adelante en colaboración con el gobierno. También compartió un video que muestra cómo se van a ver las instalaciones del casino una vez que esté construido.

La compañía a cargo informó que el casino dispondrá de máquinas de tragamonedas y juegos de mesa, así como también torneos de póquer semanales, entre otras actividades y productos. El lugar contará con un área de juegos, lobby, bar, restaurante, dj, terraza y además una zona vip.

Aunque aún no ha dado a conocer la locación donde estará ubicado, se puede suponer que estará dentro de la Bitcoin City.

Astro Casino tendrá, a su vez, una versión virtual en el metaverso a través de un marketplace que permitirá vender, comprar y subastar NFT. Este funcionará en la blockchain Solana y estará a cargo de la iniciativa Astro Babies.

The Purpose behind the #AstroBabiesNFT #ElSalvador Partnership is to Leverage the #NFT Movement to Create Jobs in this Amazing Country. Through the #AstroCasino Salvadorian’s will be the first to take advantage of the #NFT Trend as @AstroBabiesNFT holders Prosper.@monicataher pic.twitter.com/Gy2kg4UD7v — Astro Babies (@AstroBabiesNFT) January 22, 2022