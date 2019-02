Video: esta es la tecnología que permitirá crear trajes como el de Iron Man

Desarrollaron una tecnología que permite construir mecanismos complejos en el exterior de una estructura sin ocupar espacio real debajo de la superficie

La ciencia ficción ya podría dejar de ser solo eso, ficción, para convertirse en ciencia real. Por lo menos en lo que respecta al exoesqueleto transformador de Iron Man.

Los ingenieros de la Universidad Brigham Young (BYU) han sido los desarrolladores de una nueva tecnología que permite construir mecanismos complejos en el exterior de una estructura sin ocupar espacio real debajo de la superficie.

Según un artículo publicado en Science Robotics, estos "mecanismos desarrollables", tal como se han denominado, fueron generados a partir del trabajo de los investigadores Larry Howell y Spencer Magleby.

El nombre lo obtienen de mecanismos desarrollables, o materiales que pueden tomar forma 3D de conformaciones planas sin rasgarse ni estirarse, como una hoja de papel o metal.

"Estos nuevos descubrimientos hacen posible construir máquinas complejas que se integran con las superficies para ser muy compactas, pero que pueden implementarse y realizar tareas complejas", dice Howell, profesor de ingeniería mecánica en BYU.

Y agrega: "Abre un nuevo mundo de dispositivos potenciales que tienen más funciones, pero siguen siendo muy compactos".

Estos mecanismos hipercompactos son cada vez más relevantes en industrias como la médica, espacial y militar, que trabajan para lograr una funcionalidad más compleja en menos espacio.

Estos mecanismos desarrollables se podrían utilizar en instrumentos quirúrgicos que pueden cortar materiales y desplegar luces simultáneamente durante una cirugía mínimamente invasiva para la medicina, aviones no tripulados de cuatro rotores con aletas ajustables para adaptarse a espacios reducidos para el sector militar o hasta ruedas que podrían desplegar garras para el rastreo de rocas, lo que podría ser especialmente útil para un rover interplanetario para los experimentos espaciales.

"El origami fue un trampolín para esto", dice Magleby. "El arte del origami nos ha inspirado a hacer cosas que ni siquiera se parecen al origami, pero es el núcleo de gran parte de esta nueva ingeniería", indica.