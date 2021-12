¿Cómo reaccionarías vos si te lo cruzás?: mirá el inquietante video de este robot con faz humana

La compañía británica planea mostrar más ejemplos de su robot a inicios del próximo año durante la exposición internacional de tecnologías, en Las Vegas

Se despierta, abre sus ojos, contorsiona su cara, muestra sorpresa a través de un rostro gris, examina sus manos con incredulidad y amaga con tomar conciencia de sí mismo.

Finalmente, con una sonrisa burlona, mira a cámara y, como un actor que ha acabado su representación, saluda a público mientras parece decir "Os lo habíais creído, ¿no?".

La compañía británica Engineered Arts presentó un robot con "gestos y expresiones faciales humanas", que al poco tiempo desató bromas en redes sociales, así como reacciones de asombro y hasta temor.

"Ameca es el robot con rostro humano más avanzado del mundo, que representa la vanguardia de la tecnología [...] y está diseñado específicamente como una plataforma para el desarrollo de tecnologías robóticas futuras", detalló la empresa en su sitio web. Además, explicó que la arquitectura modular de la máquina permite mejorar fácilmente sus capacidades mediante actualizaciones, tanto físicas como de 'software'.

El rostro del robot consta de ojos, mejillas, boca y frente que cambian de forma, para reflejar emociones que van desde el asombro hasta la sorpresa y la felicidad. La empresa desarrolladora publicó este jueves un video para demostrar la fluidez de movimientos del humanoide y la naturalidad de su rostro.

Se trata de una inteligente ilusión (los gestos del robot fueron secuenciados con antelación y no responden a ningún tipo de improvisación diseñada por inteligencia artificial alguna) que, por otra parte, exhibe hasta qué punto son ya capaces de parecerse a los humanos los robots.

Sin embargo, la presentación condujo a reacciones variadas por parte de los usuarios. "¡Eso es increíble! ¡Las expresiones y movimientos faciales se ven tan naturales!", escribió un internauta, mientras que otro subrayó que Ameca "probablemente tiene la expresión más humana que ha visto hasta el momento".

No obstante, hubo quienes no se mostraron cómodos con el desarrollo tecnológico. "Esto es absolutamente aterrador", comentó un usuario de YouTube. Mientras, otros publicaron algunas escenas de la película 'Yo, robot' para comparar Ameca con uno de los robots NS-5 que se salen del control de los humanos.

I've seen this movie before. pic.twitter.com/ODGu9Pu73p — The Battinson ?0?? (@BattinsonMarvel) December 2, 2021

"Cómo empieza y cómo proseguirá", comentó un internauta, junto la foto de la presentación de Engineered Arts y la captura de pantalla de una escena de 'Yo, robot'.

How it’ll start vs How it’s going to go pic.twitter.com/MQQcRTy7NB — Jacob Brill (@JacobbBrill) December 2, 2021

"Cuando está a punto de sacar el dedo medio a tu hermano, pero tu mamá entra", bromeó otro, refiriéndose a uno de los gestos de Ameca.

When you’re about to pull a middle finger to your sibling but your mom walks in pic.twitter.com/BcnngE1dhJ — Flower Boy C ?? (@95fries_) December 2, 2021

Aunque se ve como un ser humano, Ameca todavía no sabe caminar, y Engineered Arts promete resolver este problema tan pronto como sea posible. La compañía planea mostrar más ejemplos durante la exposición internacional de tecnologías CES 2022, que tendrá lugar en Las Vegas (EE.UU.), en enero del año que viene, indicó ActualidadRT.

Por ahora, la compañía británica pone su Ameca a disposición de empresas que quieran comprarlo o alquilarlo.

Se trata de la herramienta ideal, dicen, para sorprender a visitantes y prensa en eventos que giren en torno a las posibilidades que ofrecen los nuevas tecnologías.

Y una advertencia clave: aunque Ameca es verdaderamente notable a la hora de transmitir emociones, todavía no puede caminar. Se trata de una limitación que la empresa quiere corregir próximamente., indicó Business Insider España.