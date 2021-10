¿No más pilotos?: así fue la primera carrera de Fórmula 1 con vehículos autónomos y eléctricos

La conducción autónoma y otros nuevos modos de transporte son megatendencias tecnológicas clave en la industria de la movilidad. Esto requiere que el entorno construido se adapte a estas últimas tendencias a medida que dan forma al futuro de la conducción.

Desde hace pocos años, las principales automotrices del mundo se encuentran desarrollando innovadores vehículos de manejo automático para circular en carretera. Sin embargo, y a medida que avanza la tecnología en el sector, estas máquinas van tomando nuevos usos.

Por ejemplo, en la Formúla 1. Y es que acaba de llevarse a cabo el evento Indy Autonomous Challenge en Indianapolis, Estados Unidos, en el cual vehículos de carrera de conducción 100% autónoma compitieron por un premio de u$s1 millón. Se trató de la primer carrera de vehículos autónomos capaces de correr a más de 300 kilómetros por hora.

El premio se lo llevó el equipo de la Universidad Técnica de Múnich, cuyo coche llegó a una velocidad promedio de 218 km/h (135 mph) a lo largo de las seis vueltas del recorrido alrededor del Indianapolis Motor Speedway.

En segundo puesto llegó el vehículo del equipo EuroRacing, que si bien alcanzó la velocidad más alta de todos (223 km/h o 139 mph), quedó por detrás del ganador debido a que se programó para dar solo cinco vueltas y no seis. Así que la última fue un recorrido desacelerado, lo que disminuyó su promedio.

El Robocar, fabricado por Roborace, tiene desde 2019, el récord oficial de velocidad para un coche autónomo, con 282 km/h, pero en línea recta en una pista de aterrizaje, no en un circuito de competencia

En representación de Latinoamérica, participaron los colombianos Ximena Quevedo, Santiago Triana, Camilo Cortés y Andrés Hoyos, estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Universidad San Buenaventura, quienes, junto con su profesor Jaime Arcos, se lanzaron a competir.

Los organizadores aseguraron que este evento marca un antes y un después en la historia de los vehículos autónomos, que hasta ahora vienen cumpliendo netamente funciones de transporte. "El objetivo de esta iniciativa es claro: demostrar que la tecnología autónoma puede funcionar en condiciones extremas", explicó Paul Mitchell, de la firma ESN, una de las organizadoras del evento.

Sin embargo, un sondeo publicado el mes pasado por Morning Consult mostró que el 47% de los estadounidenses considera a esta clase de vehículos como menos seguros que los conducidos por personas.

En este marco, el IAC podría cambiar esa percepción. "Si la gente se acostumbra a ver que los coches autónomos corren a 300 km/h sin accidentarse, se convencerán que a 50 Km/h son seguros", afirmó Sergio Matteo Savaresi, profesor del Politécnico de Milán, que supervisó al equipo PoliMOVE.

Además, otro de los fines que busca el IAC es permitir la transferencia de tecnología. "Varios equipos ya están planeando publicar su programa, en acceso abierto, después de la carrera", afirmó Mitchell. "Por lo tanto algunos de los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados estarán disponibles para que la industria, empresas emergentes o para que aprovechen otras universidades", sintetizó.

Los autos de la competición fueron diseñados con un aspecto que se asemeja a los tradicionales de Fórmula 1. La única diferencia radica en que, en su interior, claro esta, en vez de un conductor humano cuentan con equipamiento y tecnología que les permite moverse a alta velocidad, automáticamente

Incluso, según varios de los participantes que compitieron, los resultados podrían haber sido aún mejores si las condiciones climáticas hubieran acompañado. De hecho, la idea original era que todos los vehículos compitieran al mismo tiempo, pero las lluvias del pasado fin de semana complicaron el plan y por eso se llevó a cabo en el formato de time trials.

Los equipos opinaron que, mediante el uso de GPS, sensores y otros instrumentos adicionales, estos vehículos podrían correr por un circuito de carrera a velocidades semejantes a las que llegan los autos conducidos por pilotos profesionales.

Como detalle curioso, y acorde a las circunstancias, es que la bandera a cuadros de la linea de meta del Indy Autonomous Challenge estuvo a cargo de un robot de Boston Dynamics.

We were thrilled for Spot to serve as the official flag waver at the @IndyAChallenge. Congrats to @TU_Muenchen and to all the teams driving autonomous technology forward! pic.twitter.com/SFLqCE93dE — Boston Dynamics (@BostonDynamics) October 25, 2021