Un hackeo masivo a Twitch filtró las sumas millonarias que ganan los streamers

En el contexto de la polémica acerca del reciente hackeo a Twitch, se reveló, entre otros datos, los ingresos obtenidos por algunos de los streamers más populares de la plataforma durante un periodo de tiempo específico.

Toda esta información, que fue publicada en un foro de 4chan mediante un Torrent de más de 120 GB de peso, no tardó en llegar a los usuarios, quienes hicieron una lista con los streamers mejor pagos, dentro de los cuales aparecen nombres muy conocidos, como Ibai, Auronplay o El Rubius.

Según las listas, Auronplay ocupa el puesto número 9 de los streamers con más ingresos de Twitch, con un total de u$s3.053.341,54 ganados desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021.

Es decir, durante dos años. Ibai está en el puesto número 18 de la lista, con unos ingresos de u$s2,31 millones desde agosto de hace dos años hasta la actualidad. El Rubius se puede encontrar en el puesto número 35, con una ganancia de u$s1,76 millones durante los dos últimos años gracias a Twitch.

Asimismo, en el ranking también se pueden leer nombres de otros streamers españoles, como TheGrefg, con u$s1.286.765 en ingresos o Alexelcapo, con u$s911.427,22 obtenidos durante el mencionado periodo. Debemos tener en cuenta que las cifras que se reflejan los ingresos brutos sin tener en cuenta impuestos.

Pero además, por el momento se desconoce, además, si se contabilizan los ingresos obtenidos por las donaciones de los seguidores. Aun así, los números son sorprendentes. Por ejemplo, AuronPlay ganó más de u$s120.000 al mes durante los últimos dos años con Twitch, según publicó el sitio de Hipertextual.

Más allá del extenso listado con las ganancias de los streamers de Twitch, la filtración también desveló importantes detalles sobre la plataforma. Entre ellos, todo el código fuente, herramientas internas, clientes de Twitch para móviles, ordenadores y consolas, SDKs propietarios y servicios de terceros e incluso indicios de una plataforma similar a Steam con nombre en clave "Grabbed Vapor".

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4 — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021