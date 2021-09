Causó que bajaran sus acciones: obligan a Apple a abrir sus sistemas a medios de pago externos

La batalla judicial entre Epic Games y Apple ya tiene su primer dictamen. La compañía de la manzana tendrá que permitir a todos los desarrolladores de 'apps' de su tienda en línea, la App Store, poder usar sistemas de pago externos sin tener que pagar una comisión de entre el 15% y el 30%.

La compañía de Cupertino expulsó a Epic de su tienda virtual luego de que la empresa introdujera su propio sistema de pago.

"Apple usa su control sobre el ecosistema del iOS para beneficiarse a sí misma, al tiempo que bloquea a otros competidores. Su conducta es un abuso de posición dominante", declaró la empresa en ese entonces. Por su parte, Apple rechazó todas las acusaciones.

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021