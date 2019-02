El futuro del shopping: así funciona la app de IRSA y Google para planificar tus compras con realidad virtual

La empresa, responsable de 14 centros comerciales en Argentina, sumó recorridos virtuales por sus instalaciones a través de Google Maps

A la hora de comprar, los grandes shoppings pueden ser apabullantes. Por cantidad de personas, ofertas y variedad de locales, la experiencia puede llegar a ser lejos de la ideal para muchos compradores, ya que tienden a perderse entre tanto exceso de oportunidades.

Las grandes cadenas de centros comerciales, atentas a este aspecto, han comenzado a trabajar en distintas soluciones que permitan mejorar la experiencia de compra, algo que beneficia no solo a los usuarios, sino también a las marcas, ya que potencia sus ventas.

El uso de tecnología, en este sentido, es fundamental para llevar a estos espacios a una nueva etapa de innovación. El celular, en este sentido, es una herramienta fundamental para llegar a la gente de forma rápida y sencilla.

IRSA, consciente de estos hábitos de consumo, comenzó a implementar en Argentina un sistema que permite no sólo buscar las marcas previamente, sino también recorrer los centros comerciales por dentro, siempre desde el smartphone.

"La tecnología fue implementada por Google, empezamos a trabajarla hace un año y ahora todos nuestros centros comerciales pueden ser recorridos íntegramente vía Street View, de la misma forma en que se hace la navegación por la calle”, explica en diálogo con iProUP Damián Fernández, CTO de IRSA.

“Hoy, la mayoría de la gente navega por los smartphones y la tecnología está al acceso de su mano por eso lo que queríamos lograr con esto era llevarle el centro comercial a esas personas", agrega el ejecutivo.

El objetivo de esta solución es que cada usuario pueda conocer de antemano la oferta y el look and feel de cada centro comercial, o chequear si una determinada marca está o no en el shopping al que desea visitar.

Así, se le ofrece al consumidor la posibilidad de optimizar su experiencia de compra a través de la planificación y sin tener que caminar de más. La tecnología ya está disponible en centros comerciales de todo el país y los argentinos a están utilizando.

"La recepción fue buenísima. Fue todo una sorpresa, porque tener una experiencia inmersiva del centro comercial no era algo que la gente se esperaba, así que con ese efecto hoy tenemos muchas personas que está buscando marcas y navegando pisos desde esa forma", celebra Fernández.

En total, son 14 shoppings de todo el país los que pueden ser recorridos de forma virtual a través del teléfono móvil: Alto Palermo, Dot Baires, Abasto, Alto Avellaneda, Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Soleil Premium Outlet, Distrito Arcos, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Alto Noa, Alto Comahue, Ribera Shopping y Mendoza Plaza Shopping.



Utilizar la tecnología es sencillo y está al alcance de la mano: simplemente hay que tomar el teléfono y buscar el shopping deseado en los sitios webs o en las aplicaciones de Google Maps y Google Street View.

La versión de celular, además, suma un interesante condimento extra, ya que es compatible con “cardboard”, el lente de VR de cartón de Google o con cualquier visor de realidad virtual que pueda ser utilizado de forma mobile.

Vale destacar que Google ya había empezado a desarrollar su tecnología inside view en estadios de fútbol, pero esta es la primera experiencia en shoppings de Argentina.

"Claramente fuimos uno de los pioneros en pedirles que implementen esta tecnología, nos llevó un poquito de tiempo pero ahora ya que está desplegada estamos trabajando muy bien con ellos", asegura el CTO.

La sensación es compartida por el equipo de Google que trabajó en el proyecto: "Creemos que Google Maps no es solo una herramienta para ir de un lugar al otro sino que permite a las personas explorar nuevos sitios”, aseguran desde la firma de Mountain View.

“Con esta colección especial de Street View los usuarios van a poder recorrer el interior de los centros comerciales de forma virtual y, al mismo tiempo, los comercios podrán destacar sus locales en la web", añaden.

Actualmente, Google Street View está disponible en 65 países y ya recorrió más de 11 millones de kilómetros. La plataforma de mapeo en 360 grados cuenta con imágenes de lugares emblemáticos como la Tower Bridge de Londres, la avenida Champs Elysees de París o la Quinta Avenida de Nueva York. En Argentina, el servicio ya cubre la mayor parte del país y suma nuevas atracciones de forma regular.

El proyecto, paso a paso

La captura de las imágenes utilizadas en la plataforma se realizó con una mochila equipada con una cámara que captura fotos en 360 grados a medida que el fotógrafo camina. El proceso se realizó, piso por piso, en los catorce shoppings que son gestionados por IRSA.

"Recorrer todo el centro comercial tomando las imágenes lleva aproximadamente cuatro horas; después hay un tiempo de procesamiento de las fotos que toma entre quince y veinte días hasta que finalmente son publicadas", explica Fernández en relación al trabajo realizado con el material capturado.

El próximo paso del equipo de innovación será buscar alternativas para integrar la tecnología a las aplicaciones que ya tiene, para generar una mejor experiencia de usuario que motive a las personas a visitar sus shoppings. Entre otras posibilidades, se sumarán funciones como la realidad aumentada - que permite una mayor inmersión en las imágenes- y guías para ir de un local a otro de forma rápida.