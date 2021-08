¿Un capítulo de Black Mirror?: Elon Musk apuesta a los robots humanoides con Inteligencia artificial

El principal directivo de Tesla y SpaceX apuesta al mundo de la inteligencia artificial y acaba de presentar unos robot para todo terreno

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, acaba de anunciar que el próximo año la empresa planea lanzar un robot humanoide llamado Tesla Bot que funcionará con la misma inteligencia artificial (IA) utilizada por sus vehículos eléctricos.

Durante la presentación con un actor como modelo

La revelación se produjo al final de la presentación del Día de la IA de Tesla, con Musk proporcionando algunos detalles sobre el Tesla Bot bajo el apoyo de algunas diapositivas de PowerPoint. El robot tendrá unos 173 centímetros de altura, pesará 57 kilos y estará construido con "materiales livianos".

Su cabezal estará equipado con las cámaras de piloto automático que utilizan los vehículos de la compañía para detectar el entorno y contendrá una pantalla para mostrar información. Internamente, funcionará a través de la computadora Full Self-Driving (FSD) de Tesla.

"Tiene la intención de ser amigable", bromeó Musk, "y navegar a través de un mundo construido para humanos".

Apariencia amigable

El prototipo

El robot con apariencia humana "eliminaría tareas peligrosas, repetitivas y aburridas" lo que tendría "profundas implicaciones para la economía", según se detalló en una de las diapositivas de la presentación.

En ese sentido, el magnate proporcionó un ejemplo, sugiriendo que se le podría decir al robot que "vaya a la tienda y compre los siguientes alimentos". Aunque, durante la presentación no se puedo ver ningún modelo terminado del Robot.

Según la propia Tesla, tienen prácticamente todo el desarrollo ya realizado para que Tesla Bot sea una realidad, tan solo hay que aplicar lo que ya están usando en sus coches y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Otra idea de Musk

En mayo, Elon Musk, anunció que la compañía lanzará DOGE-1, la primera misión financiada en su totalidad con la criptomoneda Dogecoin. El pequeño satélite CubeSat que se lanzará es propiedad de la startup canadiense Geometric Energy Corporation.

La semana pasada se conocieron nuevos detalles sobre la misión DOGE-1 de GEC, que partirá desde un Falcon 9 de SpaceX en un vuelo compartido y el cohete se desprenderá de la plataforma publicitaria durante su ascenso.

El satélite que transmitirá la publicidad será lanzado y puesto en órbita por SpaceX

Los detalles los dio Samuel Reid, CEO y cofundador de GEC, en una entrevista con Business Insider, donde anticipó que el satélite se lanzaría en 2022.

Reid indicó en la entrevista que los clientes podrán comprar tiempo en la pantalla de publicidad espacial con criptomonedas.

La idea es que los interesados adquieran tokens para controlar los píxeles en la pantalla y poder elegir cómo se ven y el tiempo de duración del anuncio.

La plataforma tendrá cinco tokens propios: Beta, Rho, Gamma, Kappa, XI. Cada token representa un aspecto para diseñar la experiencia publicitaria en la pantalla de píxeles.

Beta representa la coordenada X, Rho controla la coordenada Y, Gamma determina el nivel de brillo, Kappa selecciona el esquema de color y XI determinará la cantidad de tiempo que se reproduce en la pantalla de píxeles.

Sobre el coste que tendrá esta particular forma de promoción, Reid señaló que todavía no sabe cuánto será el valor de cada token CubeSat. Pero dada la cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero gastado solo para poner esta plataforma publicitaria seguro que no será precisamente barato.