Work On: así es el primer "Mercado Libre laboral" en tiempo real hecho en la Argentina

Comenzó como una charla de amigos y terminó convirtiéndose en una app que quiere achicar definitivamente los tiempos y costos en los procesos de selección

Si algo demostró la pandemia, es que el mundo cambia rápido. De un día para el otro, lo que históricamente se hizo de una forma dejó de ser la norma universal. De a poco, esta transformación llegó también al mundo del recruiting.

Actualmente, las búsquedas laborales se dan en distintas plataformas y, tanto empleadores como candidatos, tienen la oportunidad de buscar y ofrecer sus servicios de las más diversas maneras. Work On nació con el deseo de revolucionar la búsqueda laboral. Su creador, Fabio Boggino, contó cómo nació el primer marketplace de empleo en tiempo real y de qué va esta app.

Boggino trabajó como gerente de recursos humanos de Telecom Argentina hasta el 2009. Gracias a su experiencia en el área y luego como consultor, tuvo la oportunidad de observar en primera persona que los procesos de selección de personal tradicionales son muy lentos.

Por este motivo, Boggino estimó que "recursos humanos debe hacer uso de la tecnología para convertirse en un área con mayor eficiencia".

"Work On pretende posicionarse en el mercado como una opción más para reclutar y seleccionar perfiles, pero con un muy bajo costo y tiempo", manifestó el especialista.

Los inicios de Work On

Como se muestra de vez en cuando en algunas películas de emprendedores, la idea de darle vida a Work On surgió de una charla entre amigos.

"Fue en unas vacaciones con uno de mis socios. En una charla entre los dos se nos ocurrió la idea de armar un marketplace de empleo, como si fuera un Mercado Libre, pero donde se encuentren el que busca trabajo y el que ofrece trabajo. Y en ese asado de vacaciones empezamos a generar la idea y la empezamos a madurar", contó el emprendedor.

Fabio Boggino, fundador de Work On

Más allá de un marketplace, Boggino explicó que querían hacer algo bien diferente. "Empezamos a ver qué atributos podría tener esa plataforma. Lo primero que se nos ocurrió es que debía estar en un mapa de geolocalización porque, independientemente de que el teletrabajo llegó para quedarse, va a ser sólo un par de días a la semana", añadió

"Seguir viviendo cerca de la empresa va a ser un atributo, así que el mapa de geolocalización fue uno de los primeros hallazgos que creamos para meterle a Work On", aclaró.

La app desde adentro

Además del mapa de geolocalización, Work On tiene otro gran diferencial: el curriculum se carga a modo de video. "Creemos que en este mundo cada vez más digital leer un currículum en papel o PDF le quita la posibilidad al candidato y a la empresa de poder aprovechar el potencial que tiene cuando uno los transmite de forma audiovisual", remarcó.

En esta línea, precisa: "El tono de voz, la presencia, el léxico son herramientas muy potentes a la hora de que un candidato pueda convencer a una empresa y que una empresa pueda ver más allá de la experiencia laboral y el estudio".

"Creo que a la altura de la tendencia de la digitalización, poner un videocurrículum donde el lenguaje corporal y el tono de voz están presentes, además de los estudios y experiencia laboral, hace que reemplace a una entrevista de trabajo. Lo cual acorta los tiempos", consideró Boggino.

Work On es gratuito por 60 días y, después de ese plazo las empresas que lo utilizan abonan un fee mensual como Netflix o Spotify, ya sea que la use mucho o poco. Siempre va a pagar lo mismo, un monto muy pequeño en comparación del mercado. Para los candidatos va a ser gratuita por ahora, ya sea para oficios como para profesiones.

Dar certezas en un momento de incertidumbre

"La ventaja más importante de esta aplicación -afirmó el empresario- es la certeza. Cuando una empresa genera una búsqueda, en el mapa de geolocalización aparecerán únicamente aquellos postulantes que cumplan con los requisitos del puesto a llenar", resaltó.

Sobre esto, profundizó que "en el mapa sólo aparecen las personas que están listas para trabajar". ¿Cómo es esto? Los candidatos tienen la opción de ponerse en 'on' o en 'off'.

"Si una persona está 'on' significa que está lista para ser incorporada a una empresa. En caso de no estar buscando trabajo, debe ponerse en 'off' para desaparecer de la geolocalización", sintetizó Boggino.

Work On comenzó una etapa de regionalización en donde se están abriendo a mercados como Escandinavia, Chile y Uruguay. "En Colombia, México y Paraguay estamos en negociaciones con partners locales para poder replicar lo antes posible", comenta.

"Estamos también en búsqueda de fondos de inversión para que nos ayuden a llevar la plataforma a otro nivel, ya sea para el armado de un equipo, desde la mejora del producto y desde la escalabilidad a todo el mundo", finalizó Boggino en diálogo con Forbes Argentina.