Confirmado: así es el servicio de suscripción de diarios y revistas que Apple sumará a iOS

La firma de Cupertino está trabajando en un servicio de suscripción que permitirá acceder a diarios y revistas mediante una tarifa mensual

Una vista previa del servicio de suscripción de Apple News apareció en la versión de desarrolladores de iOS 12.2.

El servicio ofrecerá acceso a diarios y revistas por una tarifa mensual. Las imágenes se alinean con un informe del New York Times de octubre pasado que informó que Apple está cerca de lanzar su propio servicio de suscripción dentro de la aplicación Noticias, y se basa en la adquisición por parte de Apple de un servicio de suscripción de revistas digitales llamado Texture, que se calificó como el " Netflix de revistas, ”a principios del año pasado.

La página de inicio filtrada muestra que el servicio de suscripción podría llamarse "Apple News Magazines" y el pago se realizará a través de la tienda de iTunes.

Aún no hay información sobre precios ni ningún tipo de fecha de lanzamiento prevista, pero como referencia, el servicio de Texture ofrecía una suscripción de u$s 9.99 por mes a 200 revistas de las principales editoriales, incluidos The New Yorker and Time.

Se rumorea que Apple también está trabajando en un servicio de suscripción todo en uno que combina su servicio de noticias y revistas con su contenido de video original, así como Apple Music, según un informe de The Information. Se han encontrado menciones de "suscripciones de paquetes" en la aplicación beta, lo que sugiere que el paquete no está muy lejos de ver la luz.