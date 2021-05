Tras "romperla" jugando videojuegos, el Kun Agüero abandona los streamings: ¿por qué deja Twitch?

Durante la pandemia, el Kun se convirtió en uno de los streamers más populares del planeta, pero inesperadamente decidió tomar un descanso.

La pandemia así como causó una tragedia sanitaria aceleró procesos que, sin la obligación del confinamiento, hubieran tardado años. La digitalización es uno de los que experimentó cambios extraordinarios. No solo en el comercio online, el homebanking y el trabajo a distancia sino en la creación de nuevos trabajos que, antes de la explosión de internet y las redes sociales, no existían.

Probar cosas nuevas

Entre los que inauguraron y con el correr de los meses consolidaron un nuevo emprendimiento en el planeta digital se cuenta Pablo Granados. El humorista rosarino, número puesto en los programas de la factoría de Marcelo Tinelli, no solo le dijo que no a "La Academia" y a "ShowMatch", sino que se erigió como un influencer exitoso con sus producciones para Instagram.

Agüero mostró otra de sus facetas a través de Twitch

Lo mismo pasó con Sergio "Kun" Agüero, quien en los meses en los que no hubo competencia oficial en la Premiere Leage por la pandemia, combinó dos de su pasiones, los videojuegos y las cámaras, y se convirtió de la noche a la mañana en uno de los streamers más populares del planeta. Lo logró gracias a ser famoso, claro está, pero también porque conoce de forma intuitiva el juego.

Así fue como lo que empezó como un pasatiempo en medio de la cuarentena -transmitir en vivo por Twitch sus partidos de fútbol online- se convirtió en un gran negocio.

Casi sin darse cuenta, Agüero, sin dejar de ser una estrella del fútbol mundial, se erigió en uno de los streamers preferidos de los fanáticos de los videojuegos y de la redonda. Cosechó una legión de seguidores y ganó dinero.

Encerrado en casa, sin poder entrenar y sin partido de fútbol, en los primeros meses de 2020 el delantero del Manchester City se dedicó a jugar videogames y transmitirlos en directo por Twitch.

Gracias a su carisma y espontaneidad logró una gran interacción con sus seguidores, que se divertían con cada vivo. Lo sorprendente es que hoy, a punto de irse a jugar al Barcelona, decidió tomar un descanso.

"Hoy creo que es el último stream, no sé por cuánto tiempo. Mi agenda está ocupada. Creo que es el último día. El jueves viajo a Portugal, el sábado está el partido (la final de la Champions entre el City y el Chelsea). Después tengo que ir a la Argentina y allí estaré todo el mes de junio. Y en julio, no voy a hacer nada tampoco", contó el Kun.

Y, sin dudas, que su agenda como futbolista profesional es muy nutrida, además de la final de la Champions que jugará con el City el próximo fin de semana, Agüero estará un mes concentrado con la Selección Argentina para jugar la Copa América y la Eliminatorias para el próximo Mundial de Qatar 2022.

Las razones de su "abandono" de Twitch

Tras jugar el sábado la final de la Champions ante Chelsea, en el que será su último partido con la camiseta del Manchester City, el lunes viajará a Barcelona para firmar contrato con su nuevo club, e inmediatamente viajará a la Argentina para quedar concentrado con la Selección, que disputará la Copa América y la doble fecha de Eliminatorias.

El Kun dejó el Manchester City

En su despedida de Twith, Agüero le pegó un palito a los que lo criticaron cuando se sumó al mundo del streaming.

"Hoy se suben todos al caballo, que el récord. Qué grande el Kun, cuando hace un tiempo me mataban. Hoy es qué grande el Kun, qué increíble lo que hizo. Prefiero estar tranquilo, disfrutar allá y enfocado en la Selección. Todo el mundo espera el mínimo error y si pasa algo, en la Argentina lo primero que van a decir es que estoy stremeando", disparó.

"Hay muchos periodistas que no les gustaba desde antes. A mí me da igual. Yo empecé a stremear porque se me cantó. Y cuando vi que ustedes me charlaban y tenían buena onda, lo seguí. A algunos no les gustaba, que me lesiono porque estoy sentado. Que está stremeando y no está pensando en el fútbol. ¿Qué tiene que ver el streaming? Como si fuera que estoy andando en moto y me estoy por matar. Si vos decís que estoy en moto, decilo y que tiene posibilidades de lesionarse y matarse. Les diría ok, que soy un irresponsable y me estoy jugando cosas. Entonces, estoy stremeando ¿Estoy haciendo algo malo? No entiendo por qué hay gente que no le gusta", concluyó.

Fuente: La Capital