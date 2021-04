Intranquilidad: se filtran datos de Facebook de más de 500 millones de usuarios

La información filtrada incluye el número de teléfono, la identificación de Facebook, el nombre completo, la ubicación, los lugares anteriores, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico, el estado de la relación y la biografía.

Según un analista de seguridad, la información personal sensible de más de 500 millones de usuarios de Facebook se ha filtrado en un foro de hackeo muy frecuentado hoy, lo que supone un riesgo potencial para millones de traders y hodlers de criptomonedas, que ahora pueden ser vulnerables al intercambio de tarjetas sim y otros ataques basados en la identidad.

La información fue descubierta por Alon Gal, director de tecnología de la empresa de seguridad Hudson Rock, que publicó en Twitter la filtración:

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021