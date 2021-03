Protección de datos: Facebook pretende "resguardar la propiedad intelectual" de sus usuarios

Para Facebook, este hecho no marca su primer intento por amparar la propiedad intelectual de sus usuarios. Pero al no existir una legislación definida o al haberla de forma distinta para cada territorio del mapa donde la marca tiene presencia, la tarea no es nada sencilla.

La propiedad intelectual es el derecho que claman los creadores de contenido y marcas sobre sus productos o servicios elaborados. Lo que ocurre en las redes de internet es que el contenido puede ser fácilmente copiado, o simplemente ser divulgado sin dar el crédito apropiado y los propios ofertantes tienen poco margen de reclamo o compensación ante estas situaciones.

Actualmente, Facebook tiene 241.000 millones de usuarios mensuales activos lo que representa un aumento del 8% año tras año desde 2018, según datos publicados por Hootsuite elaborados en el inicio de 2020, por lo que resta conocer los números dado el crecimiento que tuvo durante la pandemia.

Dada su acelerada evolución, desde la firma fundada por Mark Zuckerberg aseguraron que los derechos intelectuales son el punto clave para definitivamente fidelizar a los clientes.

Resguardo de la propiedad intelectual: la estrategia de Facebook

Facebook emitió un comunicado el pasado 23 de marzo remarcando su compromiso con los negocios en proteger sus derechos de propiedad intelectual. La plataforma destacó haber doblado su inversión en esta area, realizando una expansión de su herramienta Commerce & Ads.

Esta función permite a los negocios la posibilidad de identificar y denunciar apropiadamente cualquier tipo de contenido que infrinja su propiedad intelectual. Commerce & Ads está desarrollada con el objetivo de que cualquier empresa pueda hacer uso de ella, y monitorizar tanto la publicidad como los listados comerciales en publicaciones dentro del marketplace u otras tiendas inmersas en la red social.

Así, en el caso de presentar alguna violación a los derechos de propiedad intelectual solo debe reportarse al equipo de operaciones. El mismo ofrece su servicio de atención 24/7, con una estimación de un día o dos para tomar las medidas pertinentes sobre los reportes realizados.

"Tenemos políticas estrictas contra los productos falsificados y la infracción de la propiedad intelectual, y tomamos medidas exhaustivas para abordar estos problemas. Estas medidas van desde un sólido programa de notificación y retirada de productos hasta inversiones en aprendizaje automático para actuar sobre presuntas falsificaciones", detalló la publicación.

Los comercios pueden solicitar su acceso a esta nueva herramienta a partir de este enlace. De esta forma accederán a un formulario en el que podrán aportar toda la información legal sobre sus marcas y productos registrados.

Para los generadores de contenido, esto representa la oportunidad ideal para solventar sus preocupaciones al respecto y para Facebook es un respiro ante los reiterados reclamos que anualmente recibe de los que se dedican a redes sociales y ven cómo su contenido no se respeta.