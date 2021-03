Cobrar en dólares desde casa: cuáles son los puestos más buscados y que pagan hasta u$s15.000

La gran pregunta que muchos se hacen es cuánto cobran los argentinos que brindan servicios en el exterior y cómo pueden usar su dinero sin tener problemas

Según datos brindados por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Argentina sufre un tremendo déficit en lo que respecta a los trabajadores "del conocimiento", como se conoce a los que están dentro del sector tecnología.

La estadística remarca que dentro del país quedan al menos 5000 puestos sin cubrir cada año.

A esto se suma otro gran problema derivado de la pandemia: son cada vez más trabajadores locales de IT que deciden trabajar para el exterior, lo cual implica cobrar en dólares.

Personal calificado

Fuentes del sector precisaron que el rango de sueldos de los programadores y desarrolladores argentinos que trabajan para empresas del exterior, cobran sueldos que oscilan entre los u$s2000 y los u$s15000 por mes. Esto ocurre en gran parte por la falta, tanto en lo local como en lo internacional, de trabajadores capaces de llevar adelante las tareas requeridas.

Los programadores no son los únicos profesionales altamente requeridos en el exterior: esa lista se completa con especialistas en SEO, arquitectos, traductores, editores, ilustradores y muchos otros perfiles son muy buscados.

La forma en la que trabajan suele ser de forma particular o utilizando las cada vez más numerosas plataformas de trabajo freelance al estilo UpWork, Fiver o Freelancer, pudiendo cobrar en dólares estando en la Argentina sin inconvenientes.

Los programadores argentinos son muy bien valorados

Upwork, plataforma de trabajo a distancia muy utilizada en Argentina, ofrece pagos en dólares y los sueldos por hora rondan entre los u$s5 y u$s15 la hora, lo cual rondan unos $ 1.432, siguiendo la cotización del Banco Nación.

La forma en la que los freelancers cobran desde Argentina varía: algunos utilizan Bitwage, una plataforma que permite el traspaso de dólares a criptomonedas de forma automática. Otra forma es transferir a Payoneer, un sistema de pagos digitales, Paypal o incluso a través del depósito en una cuenta en el exterior. Para los monotributistas, existe la posibilidad de traer el pago en dólares al país para pasarlos a pesos según la cotización del Banco Nación.

Por el lado de Freelancer, plataforma reconocida internacionalmente que cuenta con más de 530.000 argentinos trabajando, un programador o desarrollador cobra en promedio entre u$s 25 y u$s 40 la hora. Por otro lado, según datos internos del sitio, los trabajadores autónomos registrados en Freelancer cobran por trabajos de dos a tres días un promedio de u$s 161, lo que representa un monto cercano a los $15.375 a cotización del Banco Nación.

Para cobrar utilizando Freelancer, la empresa envía el dinero al usuario cuando pactan el trabajo y la plataforma lo retiene hasta que el trabajador haya cumplido su parte.

Ambas partes firman un contrato por hora o se fija un precio por trabajo de forma anticipada. Una vez terminado el trabajo, la plataforma libera ese dinero y se acredita en la cuenta virtual en Freelancer. El dinero se puede enviar al Banco Galicia, Santander, BBVA o PayPal, entre otros métodos.

Plataformas como Fiverr son muy recomendadas y utilizadas para diseñadores, editores y traductores. La hora en promedio puede cobrarse desde u$s5 y algunos trabajos pueden llegar a alcanzar los u$s100 la hora, ya que suelen ofrecerse proyectos de alta complejidad. La plataforma ofrece dos maneras de retirar las ganancias: a través de Payoneer o con PayPal. La contra de utilizar Fiverr es que de cada u$s 10, la plataforma se queda con u$s 2.

El gran dilema: cobrar en dólares desde la Argentina

Existen plataformas, billeteras virtuales y criptomonedas que permiten a emprendedores y trabajadores argentinos cobrar sus servicios en el exterior en dólares y mantenerlos en esa moneda. Por otra parte, también es posible abrir una cuenta en el exterior desde la Argentina en Suiza, Estados Unidos, España o Alemania.

En primer lugar, una de las formas más utilizadas por los freelancers argentinos es Bitwage, una empresa facilitadora de pagos. Esta plataforma permite convertir dólares a stablecoins para luego convertirlas a pesos a valor dólar blue.

Según la empresa "en el caso de muchos argentinos, eligen USD Coins, ya que esta criptodivisa está respaldada por dólares. Estas monedas estables permiten cobrar y mantener dinero vinculado al valor del USD. Posteriormente, se puede convertir USD a pesos argentinos a través de las distintas cripto exchanges locales". Luego se puede conectar la plataforma con una billetera digital como Muun o Ripio para recibir las criptomonedas en el país y desde allí operar en el mercado local.

Por otro lado, el banco Western Union también es utilizado por muchos argentinos que trabajan en el exterior. Lo malo: sus comisiones son muy altas. A través de la aplicación, se pueden enviar pagos y cobrar servicios en dólares y luego retirar el dinero en pesos a cotización dólar MEP. Es decir, en vez de pagar dólar Banco Nación, la plataforma convierte los dólares según el valor del dólar MEP.

Para abrir una cuenta en Western Union desde la Argentina, se debe contactar a un agente desde la aplicación que puede descargarse en Google Play o App Store. En tanto, para cobrar a través de Western Union el empleador necesita los datos personales del usuario, los detalles de la cuenta, la razón de la transacción y un teléfono celular.

