Estas son las 7 preguntas "clave" que se deben formular antes de arrancar cualquier proyecto

Las reveló el cofundador de PayPal. De qué se trata cada una de ellas y por qué es necesario tener una respuesta favorable. Todos los detalles.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19 miles de emprendimientos pasaron a mejor vida a partir de las restricciones generadas por las medidas de aislamiento social obligatorio dispuestas por las autoridades en el arranque de la cuarentena.

No obstante, dentro del mundo emprendedor muchos proyectos consiguieron enderezar el rumbo a tiempo e, incluso, mejoraron de forma exponencial sus resultados.

En un contexto complicado pero al mismo tiempo que ofrece una inmejorable oportiunidad, el cofundador de Paypal, Peter Thiel, recomendó hacerse 7 preguntas antes de comenzar una nueva startup.

"Evalúe su idea y aumente sus posibilidades de crear un negocio exitoso haciendo estas preguntas lo antes posible", deslizó Thiel.

Además, de cofundar PayPal, Thiel también hizo lo propio en Palantir Technologies y Founders Fund y es conocido como el primer inversor en Facebook. Además, ocupó el cuarto lugar en la lista Forbes Midas de 2014, con un patrimonio neto de us$ 2.2 mil millones, y el 391 en el Forbes 400 en 2020, con un patrimonio neto de us$ 2.1 mil millones.

Las preguntas

En su libro titulado "Zero To One", coescrito con Blake Masters en 2014, Peter enumeró 7 preguntas que todo emprendedor y fundador de una startup debería responder antes de construir una startup.

Se trata de una serie de preguntas que se pueden usar para ayudar a evaluar su idea y utilizar como principios que lo ayudarán y guiarán a construir un futuro mejor a través del espíritu empresarial.

Cuanto mejores sean las respuestas a las siguientes preguntas, mayores serán sus posibilidades de crear una startup o negocio que tenga éxito en el futuro.

Es decir, permitirán aumentar las chances de avances y éxito no solo en los primeros días de su inicio, sino también cuando comience a escalar.

Por ejemplo, empresas exitosas de miles de millones de dólares como Airbnb, Uber, PayPal, Palantir, SpaceX, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Salesforce, Twitter y Facebook pudieron responder al menos 5 de 7 preguntas.

Algunas de las claves para responder de la mejor forma es tomarse el tiempo indicado para poder responderlas y, sobretodo, ser honesto con ellas.

Uno: ¿Puede crear tecnologías innovadoras en lugar de mejoras incrementales?(La cuestión de la ingeniería)

Thiel asevera la gran tecnología debe tener conocimiento patentado, un orden de magnitud mejor que su sustituto o competidor más cercano.

Solo cuando el producto que se busca crear debe ser 10 veces mejor podrá ofrecer una superioridad transparente.

También destacó que la única forma de hacer avanzar a la raza humana es mediante la innovación y no copiando de otras empresas establecidas.

Tecnología significa complementariedad, lo que significa que es un juego de suma positiva en el que la tecnología ayuda a las personas y las personas a ayudar a la tecnología.

La tecnología significa la creación de un producto completamente nuevo.

Thiel resalta que cuando se crea algo nuevo, se crea tecnología, y crea tecnología significa ir de cero a uno. En ese sentido, recomendó optar por la tecnología si desea capturar valores duraderos.

Dos: ¿Es este el momento adecuado para iniciar su negocio en particular?(La pregunta del momento oportuno)

Imagínese iniciar Uber en 2004 en lugar de 2008, donde la infraestructura de teléfonos inteligentes no estaba del todo establecida. Lo más factible es que falle.

Al igual que el otro negocio de viajes compartidos que se lanzó antes de 2008, Uber no habría encontrado su impulso y mercado sin las normalizaciones de los teléfonos inteligentes en la actualidad.

Eso es lo que significan estas preguntas. Hága estas sencillas preguntas: ¿Es demasiado temprano? ¿Es el momento adecuado? ¿Es demasiado tarde?

Se debe cuestionar casi todo y hacer estudios de mercado también le ahorrará mucho tiempo.

¿Está entrando en un mercado existente con el producto?¿Es un mercado de lento movimiento o uno de rápido movimiento?

En su libro, Thiel también mencionó el caso de Facebook, que se lanzó en un momento en que la infraestructura de banda ancha se expandía rápidamente y explotó cuando los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes se volvieron omnipresentes.

La preparación de la infraestructura, las normas sociales, las regulaciones gubernamentales, las plataformas establecidas y los ecosistemas juegan un papel en la cuestión del tiempo.

Tres: ¿Está iniciando una gran participación en un mercado pequeño?(La cuestión del monopolio)

El cofundador de Paypal recomendó de forma encarecida comenzar siempre desde un mercado pequeño o nicho y escalar desde allí, asegurándose de que sea el mercado adecuado.

También agregó que sino puede monopolizar una solución única para un mercado pequeño, se verá atrapado en una competencia feroz.

"Cada startup o negocio es pequeño al principio. Cada monopolio domina una gran parte de su mercado. Siempre elija comenzar demasiado pequeño", destacó.

La razón es simple: es más fácil dominar un mercado pequeño que uno grande. Cuanto más pequeño sea su mercado, más fácil será dominarlo. Luego, puede expandirse a pequeños mercados adyacentes y así sucesivamente.

Cuatro: ¿Tiene el equipo adecuado?(La pregunta de la gente)

Una cita del fundador y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, explicó el problema: "las startups mueren no por homicidio, sino por suicidio".

Tener el equipo adecuado y los cofundadores adecuados es un proceso crucial para construir una startup exitosa. Un cofundador equivocado y desalineado podría arruinar el impulso y la imagen de la empresa.

Por tal motivo es relativamente importante contar con cofundadores en los que pueda confiar profundamente, que conozca muy bien (al menos durante 1 año) y que puedan aportar algo valioso a la mesa.

Además, el equipo debe ser apasionado, persistente, tenaz e implacable. Thiel recomendó evitar contratar trabajadores remotos, consultores (en su lugar, cree cultura) e incluso empleados a tiempo parcial en los primeros días de su empresa.

Todo el mundo debería estar comprometido a tiempo completo y asegurarse de tener un historial juntos. "Resuelva cualquier problema con sus cofundadores lo antes posible y no deje que llegue al punto en que matar a su propia empresa es la única opción", destacó.

Cinco: ¿Tiene una forma no solo de crear, sino de entregar su producto?(La pregunta de distribución)

Un error común en Silicon Valley, bastante popular hoy en día, es creer que luego de crear un producto asombroso, los clientes y usuarios simplemente se acercarán. Eso no ocurrirá.

Cualquier proyecto tiene que encontrar la forma de entregarlo y distribuirlo. Thiel enfatizó que vender y entregar el producto es al menos tan importante como el producto en sí.

También resaltó que vender su empresa a los medios es una parte necesaria de venderla a todos los demás.

Seis: ¿Su posición en el mercado será defendible en 10 y 20 años en el futuro?(La cuestión de la durabilidad)

La mayoría de las startups fracasan porque no lograron ver cómo será el futuro para ellas y para su producto. Para los emprendedores y fundadores de startups, es importante vivir en el ahora, pero también es importante vivir en el futuro.

El emprendedor debe encontrar el equilibrio, asegurarse tener una visión y parte de lo que hace que esta pregunta sea particularmente buena es que puede enseñarle cómo ser un visionario, como Steve Jobs.

Thiel resalta que siempre apuesta por el pensamiento y la planificación a largo plazo y aspira a ser el último motor de un mercado en particular. También menciona lo importante que es la idea de hacer proyecciones, tanto financieras como de mercado.

Siete: ¿Ha identificado una oportunidad única que otros no ven?(La pregunta secreta)

Se trata de una pregunta bastante importante no solo para los fundadores y emprendedores de startups, sino también para científicos, profesores e incluso estudiantes universitarios.

Albert Einstein destacó cómo la gran innovación viene con una gran imaginación. También dijo: "Soy lo suficientemente artista para dibujar libremente en mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo"

"Tener conocimientos es importante, pero lo que hace que las personas bien informadas sean mayores es su capacidad para tener imaginación. La imaginación te da alas para volar", resaltó el autor.

Thiel recomendó mirar donde otras personas no ven porque cree firmemente que las mejores oportunidades residen en los secretos.

Todas las grandes empresas se basan en encontrar respuestas a secretos, este es el corazón de la innovación.

Los secretos son problemas que tienen una respuesta, pero nadie lo ha descubierto todavía o podemos decir que están esperando a ser descubiertos, solo se deben encontrar.

La mayoría de los secretos del medio ambiente se descifran, pero los secretos de la naturaleza humana aún quedan para que los nuevos empresarios, inventores y creadores encuentren oportunidades.