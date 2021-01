¿Nueva burbuja punto com?: el CEO de Mercado Libre refutó a un analista que criticó cotizaciones "infladas"

A pesar de la pandemia, Wall Street tuvo un año récord, luego de algunos altibajos. En especial, el Nasdaq, el índice que nuclea a las tecnológicas, que tuvo un crecimiento meteórico de 44% y marcó el mayor repunte desde 2009. Pero también se destacaron el Dow Jones de Industriales (7%) y el selectivo S&P 500 (16%).

El fabricante de autos eléctricos Tesla fue uno de los que mostró mayor crecimiento: sus acciones se dispararon 743% en el S&P 500. Así, su fundador Elon Musk pudo en los últimos días convertirse en el hombre más rico del planeta.

En el S&P 500 también crecieron varias tecnológicas, como el marketplace de productos artesanales Etsy (300%), el fabricante de chips Nvidia (120%) y la firma de pagos por internet Paypal (113%), mientras en el Nasdaq brillaron las empresas de "quedarse en casa", como Zoom (400%), de videoconferencias, o Peloton, de máquinas de "spinning" (434%).

Entre las tecnológicas Argentinas también hubo un fuerte crecimiento. Las acciones de Globant pasaron de 88 dólares en marzo a los u$s225 actuales, es decir, casi 200%; mientras que las Mercado Libre se apreciaron de u$s488 a u$s1.700, cerca de 350%.

Este buen momento de las empresas basada en Internet fue criticado por Fred Hickey, editor del newsletter de inversiones "The High-Tech Strategist", ya que para él es similar al desplome de las cotizaciones que vivió la industra –conocido como la burbuja puntocom– que se registró entre 1999 y 2000.

"La manada tiene poco interés en los metales preciosos y las acciones de 'valor' en general. Están demasiado cautivados persiguiendo símbolos de burbujas unidireccionales, como Tesla, (el fondo de criptomonedas) Gray Bitcoin Trust y (el índice cotizado) Ark Invest. Es la repetición de de 1999-2000. Exactamente el mismo comportamiento", indicó Hickey en Twitter.

Y continuó: "El final también será el mismo. Colapso total en los símbolos de explosión parabólica (hasta más de 90%) y un gran cambio en el valor de las acciones y los metales preciosos".

Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, se metió en la conversación y respondió a Hickey, un poco jactándose de ser un "sobreviviviente" de la burbuja puntocom (el unicornio nació en 1999) y otro poco atribuyendo poca innovación de las empresas que hoy parecen infladas.

"Uno podría argumentar que el valor creado por las compañías fundadas durante la burbuja puntocom supera por lejos a las pérdidas de las firmas que fueron creadas y fracasaron durante esos años", indicó el empresario.

One could argue that the value created by the companies that were funded in the dotcom "bubble" far outweighs the losses from the companies that were funded and failed during those years. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) January 8, 2021