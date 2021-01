Boom del reconocimiento facial: ahora se podrá usar en cajeros automáticos y cerraduras inteligentes

Intel enfatizó en la seguridad de este sistema, ya que asegura que no deja expuestos a los usuarios ante robos de identidad digital

El reconocimiento facial está en pleno auge. Por su parte, Intel presentó RealSense ID, una solución de reconocimiento facial que emplea un sensor de profundidad y una red neuronal para ofrecer un sistema de autenticación en cajeros automáticos y cerraduras inteligentes que solo se activa con el usuario consciente.

¿Cómo es?

RealSense ID es un dispositivo que combina la profundidad activa con una red neuronal especializada, un chip dedicado y un elemento seguro integrado para cifrar y procesar los datos del usuario.

Esta solución funciona en distintas condiciones de luz y, como señala la compañía en un comunicado, se adapta a los cambios físicos del usuario, como los del paso del tiempo, si lleva accesorios como gafas o tiene vello facial.

La solución se activa solo con el usuario consciente.

Intel ha subrayado la seguridad de este sistema, ya que asegura que no deja expuestos a los usuarios ante robos de identidad digital, como ocurre con métodos de autenticación más tradicionales. Cuenta con protección integrada ante intentos de engaño mediante fotografías, vídeos o máscaras.

La compañía destaca también su precisión, ya que como indica, proporciona una tasa de aceptación falsa de uno entre un millón. Además, todas las imágenes se procesan de forma local y se encriptan todos los datos del usuario.

La solución se activa solo con el usuario consciente "y no autenticará a menos que lo solicite un usuario previamente registrado", señalan. Está diseñado para implementarse en cerraduras inteligentes, cajeros automáticos o puntos de control de acceso.

No siempre funciona

Un estadounidense ha denunciado a las autoridades de una ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos) debido a una identificación errónea mediante un sistema de reconocimiento facial que le llevó a pasar varios días en la cárcel.

Un hombre afroamericano fue acusado en febrero de 2019 por un supuesto robo e intento de atropello a un agente de Policía de la localidad de Woodbridge, siguiendo la identificación que había realizado un sistema de reconocimiento facial que utilizaba el cuerpo de Policía.

Los sistemas faciales todavía generan varias polémicas

Fue arrestado pese a poder explicar dónde se encontraba en el momento de los hechos y asegurar en su momento que ni había estado en dicho municipio ni sabía dónde estaba, y no contar entonces con carnet de conducir. Pasó diez días en la cárcel, de los cuales una semana fue en aislamiento.

Este caso fue sobreseído en noviembre de ese mismo año, por falta de pruebas. Ahora, el hombre ha denunciado a las autoridades de Woodbridge, como recoge The New York Times. La denuncia, además, recoge que se tomaron restos de ADN en el lugar del delito y que estos no coincidían con los del detenido.

Según este medio, se trata de la tercera persona que sabe que ha sido arrestada debido a una coincidencia errónea de un sistema de reconocimiento facial. El uso de estos sistemas por la Policía es controvertido, no solo por las cuestiones de privacidad, sino también por el sesgo racial que presentan, por el que tienen dificultad para distinguir a personas con piel más oscura.

Empresas del sector tecnológico, como Microsoft, Amazon o IBM, se plantaron a mediados de este año ante el uso de este tipo de tecnología por las fuerzas policiales sin una regulación, informó Portaltic.