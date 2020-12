Sedujeron a Jeff Bezos con un algoritmo propio: las claves de NatCo para triunfar en los Estados Unidos

Matías Muchnick, líder detrás del proyecto, reveló cómo fueron los primeros pasos en Norteamérica y aconsejó a emprendedores. Todos los detalles.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19 todo ocurrió demasiado rápido para NotCo, la compañía de innovación chilena. Tras recibir una inversión millonaria del fundador de Amazon, Jeff Bezos, la compañía puso un pie en los Estados Unidos.

De la mando de Matías Muchnik, el líder del proyecto, y la compañía de Karim Pichara, encargada de crear Giuseppe, el algoritmo de Inteligencia Artificial propio, los productos NotCo comienzan a hacerse un espacio en Norteamérica.

"Este es el año que más voy a recordar con respecto a lo personal, emocional, familiar y social. Nos permitió poner una pausa a esta vida de emprendedor que siempre va a mil, mirar alrededor y sentirse orgulloso de lo que uno tiene", reconoció Matías Muchnik.

El emprendedor destacó que "también el 2020 ha sido el mejor año como emprendedor". Y remarcó: "los resultados en pandemia tuvieron una externalidad espectacular, donde se aceleró la adopción de los productos de NotCo transversalmente en todos los países que lanzamos. Además, haber hecho el salto en EE.UU. es una historia digna de contar y que la gente la quiere escuchar. Me siento superorgulloso y pone una presión extra. Celebramos poco... quizás debería haber sido más".

Los diferenciales

Muchnik remarca que "existen muchos tratando de hacer productos de base vegetal para reemplazar el uso de animales dentro de la industria de alimentos".

"Pero la manera de NotCo para atacar el problema tiene que ver con el uso de tecnología. Eso, más el equipo, nos está permitiendo desarrollar productos más rápido, mejor y más precisos que cualquier otro competidor", resaltó.

Según el emprendedor, "se trata de un algoritmo de inteligencia artificial (Giuseppe), pero además de un equipo haciendo cosas".

"Nuestra tecnología busca definir un sistema completo, incluyendo disciplinas que no existían en la industria de alimentos. Hay compañías y compañías, pero las disruptivas, como nosotros, nacieron con un propósito muy fuerte desde la génesis", subrayó.

Con el ojo puesto en 2021

El emprendedor adelantó que "2021 se viene cargado de crecimiento tanto en geografía, como en portafolio de productos y canales de distribución".

"El camino de ejecución comercial que seguimos en Latinoamérica, el cual duró tres años, queremos reducirlo a uno en EE.UU.", apuntó.

Para Muchnik, "lo estamos haciendo bien a través de partners conocidos que te validan la marca y otros que anunciaremos en marzo".

"Empezamos a ser el catalizador que permite a otras compañías hacer el cambio. Queremos convertirnos en el top of mind de todas las categorías que lanzamos. Además, que la gente conozca a NotCo como una de las pocas compañías que realmente te ofrece comida con cero sacrificio de cambiarte de algo animal a algo vegetal", añade.

NotCo arribó a los Estados Unidos con el lanzamiento de su producto sustituto de la leche, elaborada en base de plantas a partir de algoritmos de inteligencia artificial.

El producto de NotCo que sustituye a la leche ya está presente en los Estados Unidos

La llegada de la startup de foodtech a la primera economía mundial se llevó a cabo a través de los 468 comercios de la cadena Whole Foods, en donde se conseguen dos formatos: la Whole (leche entera) y la de 2% (descremada).

"El mercado norteamericano es un gran desafío, pero sabemos que nuestra tecnología y productos son únicos", dijo Muchnick en un comunicado.

"Sabemos que el 33% de los consumidores de leche de origen vegetal en EEUU vuelven a los productos lácteos debido a que no cumplen las expectativas respecto al sabor. Estamos aquí para cambiar esa tendencia", apuntó Lucho Lopez-May, CEO de NotCo en los Estados Unidos, quien cuenta con una extensa carrera en el mercado local, habiendo pasado 15 años en el Grupo Danone.

En tanto, Parker Brody, gerente senior de categoría global en Whole Foods, remarcó que se sienten "entusiasmados y honrados de ser los primeros en presentar NotMilk a nuestros clientes; esperamos continuar evolucionando esta alianza".

"En Whole Foods Market siempre buscamos productos de alta calidad para nuestros clientes, y nuestros clientes desean un producto como NotMilk que ofrezca el sabor de la leche de vaca, pero que sea de origen vegetal", añadió.

Consejos para emprendedores

Para Matías Muchnick, hay consejos para dar a las startup que están en una etapa más temprana, sin importar el rubro al que pertenezcan:

"Siento que hay emprendimientos espectaculares, pero no saben, o bien, no están capacitados para hacer un plug & play de sus productos fuera de las fronteras. Cuántos planes de negocio hemos visto que aseguran que van a ir a Argentina o Brasil, para luego pasar a Latinoamérica o EE.UU. y ni siquiera tienen el negocio andando en Chile" afirmó.

NotMay, otro de los productos más exitosos de NotCo.

"Nosotros podemos ayudar con nuestra experiencia. Nos costó un año completo ingresar a Argentina y un año y medio a Brasil, donde perdimos muchos recursos. Obviamente, eso no sale en la prensa. Solo sale lo lindo o lo muy malo, pero no los pequeños fracasos. Por ejemplo en Brasil, al principio empezamos con talento joven y no resultó. Luego cambiamos a algo muy senior y tampoco funcionó. Por mucho tiempo Brasil y Argentina fueron un tema negativo en los directorios. Pero con resiliencia y tiempo encontramos el talento correcto para poder operar", remarcó Muchnick.

No obstante, reconoce que puede pasar que aquello que funciona en Chile no necesariamente funcione en Brasil o Argentina. "Hay que planificar estrategias de lanzamiento distintas y con lenguaje local. Y para eso necesitas recursos y resiliencia. No todo es fácil. Nos costó un mundo llegar donde estamos", sentenció.

Según el fundador de NotCo, "un tema clave es generar la cultura perfecta, algo que cuesta mucho. ¿Cómo manejas esa cultura cuando estás en varios países? Es una pregunta que por lo general no nos hacemos los emprendedores. Creemos que con un buen business plan nos podemos tirar con todo, pero descuidamos muchas cosas. Por otro lado, creo que si volviera para atrás, haría una mejor planificación de todas las etapas. Pero quizá tampoco habríamos logrado el aprendizaje que tenemos ahora. Es como el cuento del huevo o la gallina", completó.