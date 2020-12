Globant premió a las mujeres que revolucionan la industria tech: quiénes son las ganadoras del Women that Build Edition

Ya hay 3 ganadoras de la 1º edición del premio internacional que busca visibilizar a las mujeres que están marcando una diferencia en la industria de TI

Globant, uno de los unicornios criollos, es una compañía nativa digital que ofrece soluciones de tecnología innovadoras, y hoy anunció a las ganadoras de los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, premio global que brinda reconocimiento a las mujeres líderes en tecnología.

Con más de 12 mil nominadas alrededor de 15 países, fueron reconocidas Teresa Santana, para la categoría de Tech Executive, Soledad Acuña, para la categoría de Game Changer y Malena Saavedra como ganadora Rising Star de la edición Argentina.

"Historias como las de ellas son las que están haciendo la diferencia en el sector", afirmó Migoya.

Desde Globant

"Desde Globant queremos felicitar y agradecer especialmente a estas mujeres por compartir sus historias, que permiten visibilizar su carrera, sus desafíos y superación para que hoy puedan inspirar a más mujeres'', expresó Martín Migoya, Co-fundador y CEO de Globant.

"Historias como las de ellas son las que están haciendo la diferencia en el sector, gestionando proyectos de innovación y colaboración, y promoviendo la diversidad e inclusión", agregó.

Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por: Silvia Torres Carbonell, profesora y directora del IAE Business School, Laura Barnator, Gerente General de Unilever, Gabriela Terminielli, Co-Chair de Women Corporate Directors y Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina, Nicolás Kaplun, General Manager de Globant en Latinoamérica, Melina Masnatta, Directora Ejecutiva y co-fundadora de Chicas en Tecnología. Y pasarán a la final que se celebrará el próximo 10 de diciembre.

"En una industria donde el 70% son hombres, desde Globant estamos cada día más comprometidos con trabajar para que más mujeres se acerquen a la tecnología.", declaró Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant.

"Estamos muy emocionados por el apoyo que recibimos por esta iniciativa y la fuerte comunidad de mujeres que se está construyendo", agregó.

El apoyo de diversas entidades

La iniciativa ha recibido más de 12 mil nominaciones en 15 países y ha contado con el apoyo numerosas organizaciones de prestigio tales como The George Washington University (Estados Unidos), General Assembly (Estados Unidos), IAE Business School (Argentina), Escuela de Innovación del ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires- (Argentina), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad Católica (Uruguay), Universidad Montevideo (Uruguay), la IESE Business School, la Universidad de la Empresa (Uruguay), la Universidad ORT (Uruguay), la Universidad San Ignacio Loyola (Perú), SPDS (Brasil), La Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y el Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Acámica.

Además de haber sumado el apoyo de instituciones como ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, MIT, Endeavor, La Nación, Women Who Code, Women Corporate Directors, ORT Argentina, Voces Vitales, Chicas en Tecnología, Fundación Flor, Mujeres en Tecnología, Media Chicas, entre otros.

Durante la próxima Gala Global un jurado de renombre internacional anunciará las ganadoras globales, seleccionadas entre las ganadoras nacionales en cada una de las categorías.

Este jurado está compuesto por figuras prominentes como Linda Rottenberg (CEO y Co-fundadora de Endeavor Global), Shari Loessberg (Profesora titular de Innovación Tecnológica de MIT Sloan School of Management), The Edge (Presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2), Anuj Mehrotra (Decano de George Washington School of Business), Sandra Sieber, (Profesora de IESE Business School), Elsa Marie D’Silva (Fundadora y CEO de Red Dot Foundation), Patricia Pomies (Chief Delivery & People Officer de Globant), Guibert Englebienne (CTO y co-fundador de Globant) y Martín Migoya (CEO y co-fundador de Globant).

La Gala Global se realizará el 10 de diciembre de 2020. Para saber más del premio y registrarse al evento, se puede visitar womenawards.globant.com o escribir a [email protected]