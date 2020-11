Mensajes que desaparecen: conocé la nueva función de privacidad para Messenger e Instagram

La compañía Facebook, propiedad de Mark Zuckerberg, añandió en su aplicación de mensajería Messenger y su red social Instagram una nueva función llamada 'Vanish Mode' ('modo desaparecer', en español) que permite a los usuarios enviar mensajes que desaparecen de forma automática.

Con esta nueva función, similar a la que ofrece la red social Snapchat desde hace varios años, los usuarios podrán enviar mensajes, como memes, GIFs, pegatinas o reacciones, que desaparecen después de que la otra persona los vea y se abandone el chat.

How to use #vanishmode. What you need to know. pic.twitter.com/goEn2Zq8xD — Messenger (@messenger) November 12, 2020