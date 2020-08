Lo nuevo de Facebook: inteligencia artificial capaz de recordar todo por nosotros

La compañía también presentó una herramienta de mapeo capaz de ayudar a los sistemas a comprender y "recordar mejor" los detalles

Facebook quiere ser referente en todos los sectores en los que trabaja. Ahora, la empresa anunció un nuevo estudio sobre inteligencia artificial que podría cambiar para siempre cómo trabaja esta tecnología. Esto transformará la forma en la que se integra esta tecnología en los dispositivos de la vida cotidiana.

En este contexto, la compañía anunció un "simulador de sonido real" que permitirá a los investigadores entrenar a los sistemas de inteligencia artificial en espacios virtuales con sonidos tridimensionales que imitan a los que ocurren en interiores. Esto abre la posibilidad de que una IA pueda, por ejemplo, ayudar a los usuarios a localizar un teléfono inteligente que suena una habitación distante.

Asimismo, la compañía también presentó una herramienta de mapeo capaz de ayudar a los sistemas a comprender y "recordar mejor" los detalles, como cuántas sillas hay en un comedor o si hay una taza en un mostrador.

Esto no es algo que se pueda hacer con la tecnología de hoy. ¿Por qué? Los altavoces inteligentes generalmente no pueden "ver" el mundo que los rodea, y las computadoras no son tan buenas como los humanos para orientarse en estos espacios interiores.

Mike Schroepfer, director de tecnología de Facebook, espera que este trabajo -que todavía está en una etapa temprana- eventualmente pueda impulsar productos como lentes inteligentes para ayudar a recordar todo, desde dónde dejaron las llaves hasta si ya se agregó azúcar al café. En resumen, quiere perfeccionar la IA que pueda perfeccionar su propia memoria.

"Si puedes construir estos sistemas, pueden ayudarte a recordar las partes importantes de tu vida", dijo Schroepfer a CNN Business en una entrevista sobre la visión de la compañía para el futuro de la IA.

Ganar popularidad

El objetivo de Schroepfer depende de que la compañía convenza a las personas de que confíen en Facebook para desarrollar tecnología que pueda integrarse profundamente en sus vidas personales, lo que no es poca cosa, especialmente después de años de controversias sobre privacidad.

Para convertir estos sistemas de IA en las "máquinas de memoria" que imagina Schroepfer, los usuarios tendrían que usar anteojos de realidad aumentada con sensores, equipos que se probaron en el pasado pero que no encontraron buena respuesta por parte de los usuarios.

Cabe destacar que Facebook, al igual que otras empresas de tecnología, incluidas Snap y Apple están trabajando en gafas de realidad aumentada. "Al final del día, nuestra esperanza es que estas gafas AR le den a la gente una especie de superpoderes", dijo Schroepfer.

El antecesor de este concepto es Google con los Glass. Con su pequeña pantalla y su cámara frontal, este equipo no alcanzó el éxito entre los consumidores pero renació como un dispositivo empresarial.

Pero quizás las gafas inteligentes que pueden ayudarlo a rastrear todo tipo de elementos serían un poco más atractivas que las gafas que simplemente pueden.

La última investigación de inteligencia artificial de Facebook se basa en un simulador de entorno de código abierto existente que la compañía presentó en 2019 llamado AI Habitat, que está destinado a permitir a los investigadores de inteligencia artificial entrenar rápidamente a sus IA.

Con el tiempo, este tipo de investigación de inteligencia artificial podría usarse para asistentes robóticos, que aún se encuentran en las primeras etapas de comprensión y navegación en espacios interiores.