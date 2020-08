¿El plan secreto para ganarle a Sony y su PlayStation 5?: así es la misteriosa "Xbox barata" de Microsoft

Un usuario de Twitter tuvo un hallazgo "accidental" en una tienda de Estados Unidos que permitió a muchos especular sobre lo próximo de Microsoft

Una nueva filtración confirma tanto el nombre como la existencia de la Xbox Series S, la consola de nueva generación "barata" que Microsoft anunciaría junto a la Xbox Series X.

¿Cómo se filtró el dato?

Tras múltiples rumores y especulaciones sobre su posible existencia, una filtración ha revelado que Microsoft está a punto de presentar una versión más barata de su consola de nueva generación, la Xbox Series S.

El reporte inicial ha sido publicado por The Verge, quienes obtuvieron fotos de un nuevo mando en su caja original. Este fue adquirido por el usuario Zak S de Twitter. Su autenticidad, además, ha sido verificada.

En el lateral de la caja se indica con total claridad en qué consolas funciona este nuevo gamepad:

Xbox Series X/S

Xbox One

Windows 10

Android

iOS

Caja del nuevo control

Esta versión económica de la consola se viene rumoreando desde abril del año pasado. En junio, de hecho, incluso se habían filtrado algunas de sus especificaciones técnicas. Esta nueva consola se ha desarrollado bajo el nombre clave de "Lockhart" y será una versión digital de la Xbox Series X. Es decir, no tendrá lector de discos.

Se espera que la consola de nueva generación más barata de Microsoft tenga 7,5 GB de RAM, un desempeño gráfico de unos 4 teraflops y tenga el mismo procesador de la Xbox Series X. El objetivo es que funcione bien en monitores de 1080p y 1440p, más que TVs grandes en 4K.

Cuestión de velocidad

Según el sitio The Verge, a pesar de muchos de los rumores que la Xbox Series S tendrá un procesador de menor velocidad a la Series X, han tenido acceso a documentos que indican que no será así: tendrían exactamente la misma velocidad. Esta versión "barata" llamada "Xbox Series S" se anunciaría a lo largo de agosto, según otro reporte del sitio Eurogamer.

El nuevo control es reconocido por la Xbox One

Con esta estrategia dual, Xbox buscaría seducir a un espectro de usuarios más amplio. Es importante recordar que el factor económico será importante en su batalla con la PlayStation 5 de Sony. La competencia japonesa, en principio, aterrizará en las tiendas a finales de este mismo año aunque todavía no se tienen detalles de precios, informó Hipertextual.

Por su parte el jefe de marketing de PlayStation, Eric Lempel, dijo que notificarán con antelación antes de abrir la preventa de PS5. El ejecutivo fue consultado respecto al rumor que corrió en las últimas semanas que consistía en que la compañía lanzaría la nueva PS5 de la noche a la mañana sin previo aviso.

"No será así, definitivamente. No sabemos cómo se originó ese rumor. No tuvimos nada que ver con eso. Recibí un mensaje de alguien que me decía que la gente estaba haciendo fila en las tiendas", señaló Lempel, quien subrayó que el lanzamiento no sucederá con un minuto de aviso.

"No sienta que tiene que correr", concluyó Lempel, aclarando el rumor que desataba cierto tipo de "pánico", con respecto a la preventa.