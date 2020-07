Marketing digital: consejos útiles para optimizar tu contenido para SEO

El SEO es la optimización del sitio web con el objetivo de estar bien posicionado en los motores de búsqueda, y siempre hay que estar al día para lograrlo

Existen ciertos factores, a nivel técnico, que son muy importantes para el posicionamiento del sitio. Uno de estos factores es el dominio. El dominio es la dirección que tiene la página en internet. Encontrar el dominio web ideal debe ser una ambición muy grande dado que influye en el posicionamiento SEO (que esté relacionado con el rubro, es muy importante) y con la identidad de marca.

A nivel contenido, es fundamental tener en cuenta ciertos preceptos. Particularmente para los artículos que se publican en los sitios. Estos tienen gran influencia en el posicionamiento y pueden ser usados a favor.

Si quieres que los artículos de tu sitio se encuentren en los primeros puestos de los resultados de búsqueda, sigue estos tips que te indicarán cómo escribir un artículo optimizado para SEO:

#1 Selecciona bien las palabras claves

Cuando escribas un artículo optimizado para SEO, debe hacer foco en una temática. De esta temática se desprenden una serie de palabras claves relacionadas entre sí. Debes seleccionar una o dos y focalizar en ellas.

Esto no quiere decir que repitas sin parar las palabras claves elegidas. Por el contrario, debes desarrollarla, creando un artículo que tenga coherencia. Lo que importa es que la intención de búsqueda del usuario sea resuelta por el artículo que escribas.

Un factor que puede ayudarte a optimizar mejor tus textos es investigar cuáles son las palabras claves que poseen muchas búsquedas y tomar como base alguna de ellas. Siempre y cuando se relacione con el contenido de tu sitio. Si tu website es sobre libros, por más de que la conjunción más buscada sea "zapatillas deportivas", no podrás utilizarla dado que no es relevante para tu contenido.

Tener las herramientas adecuadas para lograr un buen posicionamiento web es fundamental para tu sitio

#2 El título debe ser ideal para captar la atención

Para atrapar a los usuarios, es necesario idear un título que sea atractivo. Este será el anzuelo que intentará captar la atención de las personas. Pero, además de esto, debe contener la palabra clave que será el foco del artículo.

Es importante que el título sea atractivo porque, como seguramente sabes, en internet se encuentra de todo. Actualmente, no creo que haya un tema del que no encontremos información en los motores de búsqueda. La diferencia la marcará el título.

Por lo general, las personas creen que títulos cortos son mejores. Esto no es tan así. A pesar de que no debe ser un título eterno, por lo menos debería tener una extensión de 50 a 70 caracteres. Por lo general, los títulos de mayor extensión suelen tener un mejor engagement.

#3 La URL también influye

Muchos son los que dejan la URL automática que genera la plataforma. Esto es un gran error para el SEO. La URL automática contiene todo el título dividido por guiones. Esto incluye conectores y datos extra que ocupan espacio de forma innecesaria.

Lo más recomendado es dejar sólo las palabras que son relevantes y aportan valor e información al usuario que lo ve. No existe una extensión específica, pero siempre intenta que todas las palabras que se encuentren en la URL sean de utilidad y den un vistazo del contenido del artículo.

#4 Personaliza la descripción de cada entrada

En los resultados de búsqueda, podemos encontrar la meta-descripción de cada entrada debajo del título. Esta descripción no suele ser tenida en cuenta dado que, de forma directa, no influye en el posicionamiento SEO. Sin embargo, sí influye en la elección de los usuarios.

Si, como usuario, lees una descripción que no es atractiva o útil, simplemente pasas a la siguiente opción. No te detienes a ver si algo más te interesa. Tampoco ingresas al sitio para ver si realmente el artículo vale la pena.

Al igual que el título, la meta-descripción es una herramienta de atracción para las personas. Mientras más interesante sea la descripción, mayor posibilidad de que ingresen al sitio tendrás.

#5 Verifica la extensión del artículo

¡La extensión importa y mucho a la hora de escribir un articulo optimizado para SEO! La realidad es que el contenido que posee mayor extensión, suele tener mayor posicionamiento en los motores de búsqueda. Pero no es tan sencillo como parece.

El posicionamiento por estrategias SEO es algo que no podés dejar de hacer

A pesar de que los artículos más largos posicionan mejor, no puedes dejar de lado la calidad. Esto quiere decir que, si escribes un artículo de 2400 palabras en el que repites conceptos sin parar y no aportas información relevante, a pesar de ser extenso, no posicionará bien porque no será de utilidad para los usuarios. Es fundamental que focalices en la calidad de todo lo que redactes.

Entonces, a pesar de que la extensión importa, no intentes forzar artículos largos que estén vacíos de contenido. Intenta escribir artículos de calidad que sean relevantes, la extensión se dará sola.

#6 Utiliza enlaces dentro del artículo

Para aumentar la calidad de tu publicación y generar linkbuilding, tienes que usar enlaces en el artículo. Esto no quiere decir que adhieras enlaces a cada palabra. Siempre basados en la calidad, utiliza enlaces (que pueden ser de otros artículos de tu sitio o de algunos blogs relevantes y con gran cantidad de tráfico) para extender conceptos en los que no focalizas.

Por ejemplo, si estás realizando un artículo sobre los pasos que debes seguir para crear una página web y mencionas el marketing online de pasada, puedes agregar un link a ese término sobre un artículo que posea mayor información. El usuario agradecerá esta acción y, a la vez, podrás enviar tráfico a otras partes de tu sitio.

#7 Presta atención a la estructura del texto

Al igual que las notas en los periódicos o revistas, los artículos de un sitio online tienen una estructura que se debe seguir para que el usuario no se pierda en el contenido. A diferencia del papel, los artículos online poseen mayores herramientas para estructurar el texto y darle un contexto al contenido.

En un sitio web, puedes organizar el contenido que publicas por categorías, agregando etiquetas para que la búsqueda sea más sencilla. Esto, mejora el posicionamiento SEO.

Lo que debes tener en cuenta son las etiquetas de encabezado HTML. Estas son H1, H2, H3, y así sucesivamente. El orden que debes seguir es el que indica el número. Es decir, no utilices la etiqueta H2 antes de la H1. Sigue el orden de los números para que el texto esté bien estructurado.

#8 Utiliza herramientas útiles para el posicionamiento SEO

No hace falta que hagas todo tú solo. Existen muchas herramientas SEO que te ayudarán a escribir un artículo optimizado para SEO, no sólo los artículos que escribes, sino todo el sitio. Algunas de ellas son gratuitas u ofrecen algún tiempo de suscripción sin cargo.

Algunas que puedes utilizar son: SEOquake (esta es una extensión que se puede instalar en el navegador, permite que veas los factores on-page de los sitios web); SEO Yoast (es un plugin para instalar en WordPress, te muestra si la publicación está optimizada o no); Xovi Suite (puedes realizar auditorías del sitio), entre muchas otras. Siempre debes elegir las que sean más útiles para tu web.

Como puedes ver, escribir un artículo optimizado puede involucrar varios pasos. Esto no implica que sea difícil o imposible de realizar. Sólo debes dedicar tiempo a la escrituro y estudiar los cambios que se presenten en el mercado, indicó América Retail.