KFC quiere hacer sus nuggets de pollo en un laboratorio: cómo usará la impresión 3D para crear tu próxima comida

La cadena trabajará con la compañía rusa 3D Bioprinting Solutions para desarrollar tecnología de bioimpresión que para "crear" carne de pollo

KFC, la cadena gastronómica internacional de pollo frito, está tratando de crear las primeras nuggets de pollo producidos en el laboratorio.Este movimiento es parte de su concepto de "restaurante del futuro".

La cadena trabajará con la compañía rusa 3D Bioprinting Solutions para desarrollar tecnología de bioimpresión para "crear" carne de pollo, utilizando células y material vegetal.

KFC planea proporcionar a la empresa de bioimpresión ingredientes como el empanado y las especias "para lograr el sabor característico de KFC" y buscará replicar el sabor y la textura del pollo genuino.

Vale la pena señalar que el proceso de bioimpresión que describe la firma utiliza material animal, por lo que aclaran que no serán nuggets vegetarianos. Sin embargo, KFC ofrecerá una opción vegetariana en algunos de sus restaurantes.

El año pasado la empresa se convirtió en la primera cadena de comida rápida de los Estados Unidos en probar el producto de pollo a base de plantas de Beyond Meat, que planea implementar en más de sus ubicaciones este verano.

Beyond Meat es reconocida a nivel global por sus hamburguesas con carne vegana.

Más ecológicas

Estos nuggets bioimpresos serán más ecológicos de producir que la carne de pollo estándar, dice KFC, citando un estudio realizado por el American Environmental Science and Technology Journal. El estudio revela los beneficios de "cultivar carne" a partir de células, incluidas las reducciones de gases de efecto invernadero emisiones y consumo de energía en comparación con los métodos agrícolas tradicionales.

"Las tecnologías de bioimpresión 3D, inicialmente ampliamente reconocidas en medicina, actualmente están ganando popularidad en la producción de alimentos como la carne", dijo Yusef Khesuani, cofundador de 3D Bioprinting Solutions en un comunicado anunciando la asociación de KFC.

"En el futuro, el rápido desarrollo de dichas tecnologías nos permitirá hacer que los productos cárnicos impresos en 3D sean más accesibles y esperamos que la tecnología creada como resultado de nuestra cooperación con KFC ayude a acelerar el lanzamiento de productos cárnicos basados ​​en células en el mercado", agregó.

La carne artificial es un producto cada vez más popular.

Impresión 3D

KFC dice que sus nuggets bioimpresas estarán disponibles para pruebas finales en Moscú este otoño. El anuncio no detalla cómo el proceso que está probando en Rusia difiere de otros esfuerzos de bioimpresión 3D, pero dijo que "no hay otros métodos disponibles en el mercado que puedan permitir la creación de productos tan complejos a partir de células animales". No se sabe cuándo o si las pepitas impresas podrían estar disponibles para que los clientes de KFC las muestreen.

Cabe destacar que la bioimpresión 3D es un proceso lento y laborioso, aunque ha habido algunos avances prometedores en el sector médico. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley que trabajan en un proceso de bioimpresión de órganos humanos para trasplantes notaron el año pasado que los materiales biológicos tendieron a deteriorarse antes de que se completara el proceso.

Su método requería congelar el material biológico mientras se imprimía. Sin embargo, los expertos creen que aún queda un largo camino por recorrer antes de que la bioimpresión 3D pueda crear órganos funcionales para los pacientes trasplantados.