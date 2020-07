Para salir del paso: las mejores formas para leer códigos QR sin instalar nada

Los códigos QR son cada vez más usados para distintas tareas gracias a su practicidad y su eficiencia para dirigirte a un sitio web o formulario online

En muchas ocasiones es necesario escanear un código QR online y no siempre hay instalada en el celular la aplicación que hace falta, no viene de serie o no se quiere instalar nada más. En ese caso, no necesariamente debes descargar algo nuevo porque hay webs para leer el código QR sin instalar aplicaciones. Basta con visitarlas desde tu smartphone o tu tablet y automáticamente sabrás qué hay en el código.

Puede que necesites leer un código QR para consultar la carta de un restaurante, para tener información sobre algún monumento o museo, para acceder a un enlace con un sorteo o con un anuncio o incluso para añadir puntos a tu cuenta de usuario de un club si necesitás escanear el QR en el ticket de compra o del restaurante.

No es aconsejable que escanees todos los códigos QR que vayas encontrando en tu camino porque puede suponer un riesgo para tu smartphone y aprovecharse de ellos para introducir malware en tu teléfono o robar tus datos. Pero si sabés que es algo fiable, podés usar cualquiera de las webs disponibles en Internet. Una buena opción es, además, crear un acceso directo en el escritorio en el que siempre puedas acceder rápidamente sin perder tiempo buscando las webs.

Códigos –QR.com

Esta web no accede a la cámara de tu teléfono para que enfoques el código y lo descifre, como la mayoría de aplicaciones. Lo que permite es que subas una imagen con un QR y te diga qué es o te lleve a la web de destino. Es útil en caso de que hayas descargado algún código de Internet o te lo hayan pasado pero también es útil si haces una fotografía al código en cuestión y después la usas subiéndola aquí. Basta con ir a "Browser your QR" y automáticamente se abrirá tu galería, luego tenés que buscar la foto que querés utilizar entre todas las imágenes del teléfono, la tablet o la computadora.

Entrá en https://www.codigos-qr.com/lector-qr-online/

QRSTUFF

Es un generador de códigos QR pero también tiene escáner. Funciona a través de la cámara así que te pedirá permiso para acceder cuando abras la página web. Permite el permiso y automáticamente se abrirá en un recuadro. Encajá la imagen en el recuadro de la página web y te llevará al sitio de destino del código QR automáticamente. Es una de las más prácticas si buscás algo muy parecido a tener una app pero sin necesidad de instalar nada ni de gastar datos en el teléfono.

https://www.qrstuff.com/

Una útil web para leer QR

Lector códigos QR

Esta web tiene una interfaz algo antigua, obsoleta o incómoda pero cumple su función: podés subir el archivo con el código y automáticamente te llevará a la web en cuestión o al sitio de destino de ese QR que acabás de subir. También permite pegar la URL con el código QR que has descubierto y querés decodificar. Como en la anterior, tendrás que hacer primero una fotografía al código y luego podrás ver qué hay pero no lo descifrará automáticamente como en la mayoría de apps móviles.

https://lector-codigos-qr.onlinegratis.tv/qr-reader/

ZXing Decoder Online

Al igual que la anterior no tiene la mejor interfaz pero cumple la función y podés subir una fotografía para leer cualquier código sin ningún problema. Podés subir archivos de hasta 10 MB o 10 megapíxeles así que no tendrás que preocuparte por si la foto es demasiado pesada, por ejemplo.

https://zxing.org/w/decode.jspx

WebQr

Podés subir una fotografía o darle acceso a la cámara, por lo que la convierte en una opción quizá más útil o rápida que las demás. Una vez que le des permiso a la cámara desde el navegador tendrás que enfocar el código que vayas a escanear y encajarlo en el recuadro de la página web. Cuando lo tengas, te llevará al destino del código escaneado y también te permite subirlo a través de una fotografía que hayas hecho previamente o que hayas descargado de Internet, según lo que te resulte más útil o lo que mejor te venga a cada momento.

https://webqr.com/

Desactiva permisos de cámara

Lo que sí es recomendable es que deniegues el permiso de cámara desde Chrome una vez que ya hayas dejado de usar alguna de las webs anteriores que te piden permiso para acceder a la cámara de tu teléfono móvil.

Abrí Google Chrome

Tocá en Más junto a la barra de dirección

Configuración

Configuración avanzada

Configuración de sitios web

Cámara

Verás la web en cuestión como "Permitido"

Tocá en ella y pulsá en "Borrar y restablecer"

Eliminá todas las que hayas usado o tengan permisos

Desactivar permisos web desde Android

Desde Twitter

Hay otras apps que te pueden servir para escanear código QR y que siempre suelen estar instaladas como Twitter. Basta con abrir la aplicación oficial de Twitter en el teléfono aunque esta función está destinada a escanear a otros usuarios de la red social pero te permitirá acceder a cualquier web sin ningún problema. En la app, andá a tu fotografía de perfil y se abrirá el menú lateral. Una vez aquí, ve a la esquina inferior derecha donde verás el icono de un código QR. Pulsá sobre él, aparecerá tu fotografía y abajo un icono para leer a otros usuarios. Tocá en este icono de la parte inferior y podrás leerlos, informó el sitio adlzone.net.