No para: Walmart lanza su delivery por suscripción para para ganarle a Amazon

Los dos gigantes norteamericanos siguen peleando centímetro a centímetro para seguir ganando mercado en el ámbito en los que no son especialistas

El retail tiene muchos retos por superar pese a que la flexibilización de las medidas contra el coronavirus hacen posible la reapertura de tiendas de manera paulatina. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un sector muy atractivo, si no fuera así gigantes como Walmart y Amazon no estarían disputando tener el mayor protagonismo.

Con todo y la crisis económica derivada del contexto global que vivimos desde hace ya varios meses, se trata de un sector que representa un valor de mercado superior a los 26 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de eMarketer.

Pisar fuerte en el terreno del otro

Es sabido que Amazon tiene una ambiciosa estrategia de crecimiento en el retail físico, ejemplo de ello son sus tiendas sin personal, sin cajeros, y un importante servicio de logística para productos de alto consumo a través de Whole Foods, entre otros tantos frentes. Todos y cada uno de ellos, pisan fuerte en el terreno de Walmart.

Pero, el retailer lanzará Walmart+, su respuesta a Amazon Prime, según reveló el martes un informe de Recode. De acuerdo con la información, se trata de un servicio basado en suscripción para atraer miembros y destacarse de la competencia, diseñado para presentar beneficios similares al servicio de la gigante de Seattle.

Lo que se sabe es que la suscripción a este programa tendrá un costo de 98 dólares al año a través del cual, los clientes recibirían ofertas y promociones especiales, así como un tiempo de entrega referencia sobre los que ya ofrece Walmart.

Amazon también entró en el mercado de los comestibles

Aunque la oferta parece similar, la ventaja aparente sería el precio, pues Amazon Prime tiene un costo de 119 dólares por año, aunque tiene como desventaja el awareness y engagement de la compañía de Jeff Bezos, pues su programa de suscripción cuenta con más de 150 millones de suscriptores -que además de la plataforma de e-commerce y Whole Foods, tiene como plus Prime Video-.

En ese sentido, se sabe que Walmart planeó lanzar Walmart + a fines de marzo o abril, pero lo retrasó debido a la pandemia de coronavirus, tiempo que probablemente ha empezado para analizar el mercado y encontrar áreas de oportunidad a capitalizar. Tras el reporte las acciones del retailer ganaron un 7,0 por ciento el martes, para ubicarse en un valor de 126.95 dólares por papel, o un valor de capitalización superior a los 359 mil millones de dólares.

Una competencia abiertaDe acuerdo con BrandZ, Amazon es la marca de retail más valiosa del mundo, con un valor estimado en 414.855 millones de dólares, seguida de Alibaba Group (152.5 mil mdd) y McDonald’s (129.3 mil mdd).

Si bien, Walmart está lejos en el Top 10, con un valor estimado en 45.783 millones de dólares, es claro que en los últimos años, en particular durante los últimos doce meses, su estrategia en comercio electrónico la ha hecho crecer.

El camino a seguir

En su más reciente reporte financiero, la minorista informó un crecimiento de ventas online del 37 por ciento para el año pasado, superando su propia meta de crecimiento del 35 por ciento. Sobre todo, resaltó el hecho de que durante el primer trimestre fiscal, las ventas por este canal aumentaron un 74 por ciento, impulsadas en gran medida por la pandemia de coronavirus.

Walmart domina en tiendas físicas, por el momento

Sin duda, Walmart sabe que este es el camino y por ello lleva tiempo dando señales de atacar el terreno nativo de Amazon. Hace pocas semanas anunció la integración de todas sus aplicaciones en una sola oferta de valor para hacer más ágil, cómoda y centralizada experiencia de usuario.

También eliminó a Jet.com, para integrarla a su plataforma online y presentó Express Delivery, un servicio de entrega rápida que promete llevar los productos y comestibles pedidos online en 2 horas a los sitios donde los haya solicitado el cliente. De confirmarse el lanzamiento de Walmart+, el gigante del retail logrará amalgamar todo un arsenal para poder competir con Amazon, informó Merca2.0.