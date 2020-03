Coronavirus: habilitan el envío a domicilio de productos tecnológicos

Se podrán entregar por "delivery" PC, notebooks, celulares, televisores de hasta 55 pulgadas, tabletas, lavarropas, heladeras, freezers e impresoras

El Gobierno resolvió autorizar la venta por envío a domicilio de un listado de "productos electrónicos esenciales", a través de las cadenas de electrodomésticos, que hasta ahora tenían vedada esa posibilidad.

Esto permite que comiencen a distribuir productos como las notebooks, que durante la semana pasada tuvieron una caída en ventas superior al 50%, ya que sólo estaban distribuyendo los supermercados y algunos operadores logísticos como el servicio "full" de Mercado Libre.

Si bien algunas cadenas de electrodomésticos arrancaron la venta y distribución, como Frávega y Musimundo; otras prefieren todavía no arrancar, porque no tienen productos en sus depósitos y los distribuidores no les están entregando la mayor parte de esos productos electrónicos.

Te puede interesar Bill Gates asegura que el mundo podrá salir de "estado de emergencia" en pocas semanas

El listado de productos autorizados por el Gobierno incluye PC, notebooks, celulares, televisores (hasta 55 pulgadas), tabletas, lavarropas, heladeras, freezers, impresoras, termotanques, calefones, cocinas, hornos y microondas. También pequeños electrodomésticos para el hogar y la cocina, como planchas, aspiradoras, batidoras, licuadoras, tostadoras y pavas, entre otros.

Sin embargo, las cadenas de electrodomésticos todavía tienen prohibida la distribución a domicilio de estufas, juegos electrónicos, consolas para juegos, equipos para fitness y herramientas para cortar el césped, entre otros productos.

La entrega de los productos tiene un nuevo protocolo de entrega, para cuidar la salud de la gente, ante la pandemia de coronavirus. Los conductores y distribuidores usarán desinfectante de manos y/o alcohol en gel.

Además, ya no se pedirá la firma del recibo de entrega, ni los distribuidores podrán ingresar al hogar ni desembalar el producto. Tendrán que dejar el producto a un metro y medio de distancia, cuando eso sea posible. Y no se computará el período de cuarentena en los plazos de devolución de productos.