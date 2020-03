Renault presentó el prototipo de Morphoz, un auto eléctrico que puede ajustar su tamaño

La marca reveló el concept que es capaz de cambiar sus propias dimensiones de acuerdo a los requerimientos de viaje o desplazamiento que se le planteen

Renault presentó el nuevo Morphoz, un vehículo eléctrico inteligente, capaz de cambiar sus propias dimensiones de acuerdo a los requerimientos de viaje o desplazamiento que se le planteen.



El Morphoz está basado en la plataforma eléctrica modular CMF-EV, de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, lo que le permite ofrecer varias configuraciones, no sólo en cuanto a potencia, capacidad y rendimiento, sino también en opciones de usuario y espacio en su interior.

Arriba, el Morphoz normal, abajo extendido.

El auto, que se espera sea la punta de lanza de la nueva gama de modelos eléctricos de la compañía francesa, promete ser multifacético, adaptable y 100 % eléctrico, capaz de cargarse por inducción incluso mientras se desplaza.



Su alta adaptabilidad queda demostrada por la transformación física que se produce al pasar de su versión 'corta' o de ciudad a la 'larga' o de viaje.





La versión de ciudad tiene 4,40 metros de largo y 2,73 de ancho. Los ejes están alineados de tal modo que le permiten alojar una serie de baterías con capacidad de 40 kWh, lo que a su vez hace posible recorrer distancias de hasta 400 km, que se ajustan a los requerimientos de la vida urbana.



Por otra parte, al pasar a la modalidad de viaje, el auto incrementa su longitud en 40 cm, alcanzando un total de 4,40 m y un ancho de 2,93 m. De tal manera se crea un mayor espacio interior para brindar mayor confort al recorrer largas distancias, así como para acomodar una segunda serie de baterías que le proveen 50 kWh extras, aumentando su capacidad de desplazamiento a 700 km con una carga.

Así es el Renault Morphoz de atrás.

Otra de las novedades presentes en el Morphoz es su capacidad para adaptarse a las necesidades tanto del conductor como de los acompañantes.



Así, el auto cuenta con un modo "compartir" que le da la posibilidad a los pasajeros –no al conductor, obviamente– de sentarse frente a frente para conversar o realizar cualquier actividad conjunta. Para ello, el asiento del copiloto gira 180° hasta mirar hacia la parte trasera.



Además, cuando se está en la modalidad de viaje, los asientos posteriores se mueven de forma automática hacia atrás para aprovechar el espacio extra, lo que los hace más cómodos.



Este modelo futurista posee además un sistema de manejo autónomo conocido como 'eyes off - hands off' (ojos fuera - manos libres), que posibilitará al conductor, una vez que la normativa y los avances tecnológicos lo permitan, soltar el volante y delegar bajo ciertas circunstancias la conducción al propio auto.



Por lo tanto, el vehículo será capaz de medir la distancia con respecto a otros vehículos, mantenerse en su carril, tomar las curvas con gran precisión e incluso moverse y rebasar en situaciones de embotellamiento de tráfico. No obstante, el conductor deberá permanecer alerta para el caso de que deba recuperar el control del automóvil.