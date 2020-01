La transformación digital llega a las redes: cómo prepararse para lo que se viene en 2020

Las redes como las conocemos, están pasando por diversos cambios para adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes. Cuáles son las principales novedades

Las redes como las conocemos, están pasando por diversos cambios para adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes, y para seguir proporcionando un gran rendimiento, seguridad, y además, se le añade una característica fundamental: facilidad en la configuración de decenas de equipos a través de SDN (Software-Defined Networking. Las medianas y grandes empresas están empezando a migrar a la gestión Cloud con SDN de sus redes, hoy os vamos a explicar cómo estar preparado para lo que viene.

La innovación es posible mediante tecnologías que pisan muy fuerte, como el Software-Defined Networking (gestión de redes basado en software). Este último es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías contribuyen a la implementación de cambios en la red local con el menor impacto posible y como fin último, la satisfacción de los usuarios que se conectan a ella.

Agilidad y Automatización: pilares de la Transformación Digital en Networking

Como mencionamos al comienzo, el networking basado en software es una de las soluciones tecnológicas que merecen nuestra atención. Vale la pena su adopción, ya que las tareas de control se independizan de las tareas orientadas a datos. Dichas tareas de control pasan a las manos de los ingenieros de red, que tendrán la facilidad de orientarse a ellas para proponer cambios y ponerlos en marcha de una vez a nivel global, impactando lo menos posible el funcionamiento del negocio.

A diferencia de la infraestructura de red tradicional, que integraba las tareas de control y las tareas de datos, dificultando las mejoras que necesiten aplicarse. Gracias a tecnologías como la SDN, ya no es necesario invertir demasiado tiempo en configuraciones. Esto permite llegar a la agilidad en la red. Los profesionales deben ser conscientes que, si necesario, se debe renovar la infraestructura para la adopción de la SDN. Un ejemplo es una infraestructura basada en Linux. Ésto permite su programación con lenguajes modernos como Python y Ruby.

La esencia de la automatización es, valga la redundancia, automatizar la mayor cantidad de tareas posible. Prácticamente todo puede ser automatizado. En el ámbito de networking, se pueden automatizar las actualizaciones de firmware y sistema operativo. Además, se pueden automatizar las aplicaciones de parches e implementación de cambios de políticas de seguridad.

Te puede interesar Economía del Conocimiento: la lista de empresas que iban a contratar cientos de empleados y dejan todo en stand by

Aquellas compañías que no se valen de la automatización, corren el riesgo de quedar atrás en cuanto al éxito que pueden tener en el funcionamiento de sus negocios. No está demás ignorar que el área de IT es uno de los responsables de que las compañías puedan operar. Si la misma se queda atrás con las innovaciones, todo puede salir mal. La adopción de las automatizaciones permite a los profesionales en networking enfocarse en asuntos de estrategia e innovación para mejorar cada día más.

Otra prestación ventajosa de automatizar tareas es que es el primer paso hacia la implementación de una red basada en el propósito. Estos tipos de redes responden automáticamente a las solicitudes de los administradores.

La seguridad de la red pasa a un nuevo nivel

La transformación digital en networking le brinda a la red el rol de plataforma de seguridad. La misma incorpora un amplio ecosistema de herramientas que realizan tareas automatizadas de chequeo de cumplimiento, detección de amenazas y mitigaciones. Este tipo de seguridad se denomina intrínseca. La seguridad intrínseca protege a las redes desde el momento en que un nuevo dispositivo se incorpora a la misma, hasta su terminación de conexión. Es como si la tuviese una barrera de protección más autónoma al momento de su implementación.

Ser parte de la transformación digital tiene sus requisitos. Es esencial realizar inversiones a favor de cambios a nivel infraestructura. Las compañías digitales son las que se encuentran a tope. Las que no lo son, simplemente se encuentran en el fondo del abismo.