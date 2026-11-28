ARCA habilitó una quita del 50% en multas por incumplimientos formales. El acceso dependerá del contribuyente y de la situación de cada sanción

Es clave cumplir los deberes formales y, si corresponde, pedir el beneficio hasta el 18 de diciembre de 2026; no aplica para multas ya pagadas.

MiPyMEs, personas y entidades sin fines de lucro son beneficiarias; algunas acceden automáticamente, otras deben solicitarlo vía Presentaciones Digitales.

ARCA reglamentó la reducción del 50% de multas formales, el acceso depende del tipo de contribuyente y estado de la sanción.

Las multas por incumplimientos formales podrán reducirse a la mitad bajo un régimen especial que ARCA acaba de reglamentar, aunque el acceso dependerá del tipo de contribuyente y del estado de cada sanción.

La medida establece dos caminos: algunos contribuyentes recibirán la reducción automáticamente, mientras que quienes tengan multas en discusión deberán solicitar el beneficio mediante una presentación ante las autoridades.

En ambos escenarios, será indispensable completar los deberes formales que originaron la penalidad antes del 18 de diciembre de 2026, fecha límite fijada por el organismo recaudador.

Qué multas de ARCA pueden reducirse y quiénes acceden al beneficio

El régimen abarca las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683, junto con los artículos sin número incorporados a continuación de esas disposiciones legales.

Podrán acceder las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con Certificado MiPyME, además de personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

El beneficio alcanza sanciones vinculadas con obligaciones cuyo vencimiento se produjo desde el 2 de enero de 2026, siempre que la infracción formal haya sido cometida antes del 9 de octubre de ese año.

También importa la situación de la multa en esa fecha: al 9 de octubre de 2026, no debía estar firme o, si ya lo estaba, debía continuar impaga para acceder.

ARCA considera canceladas las sanciones cuando sus importes fueron consolidados mediante la adhesión a un plan de facilidades de pago, por lo que ese antecedente debe contemplarse al evaluar cada caso.

Para los contribuyentes que cumplen las condiciones, la reducción se aplica de pleno derecho y no requiere una gestión adicional, salvo cuando la sanción continúa sometida a una controversia abierta.

Si la multa se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el contribuyente queda fuera de la aplicación automática y debe iniciar el procedimiento digital previsto para solicitar el beneficio.

Cómo solicitar la reducción de multas en Presentaciones Digitales

El trámite se realiza desde el servicio web Presentaciones Digitales y está disponible para quienes necesitan pedir expresamente la reducción de una multa que permanece en discusión en alguna instancia.

La gestión debe completarse hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, y dentro de la plataforma corresponde seleccionar el procedimiento específico establecido para este régimen especial de reducción de las multas.

La opción que debe elegirse se denomina "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826" y permite identificar la sanción sobre la que el responsable pretende obtener la quita del 50%.

Para individualizarla, la presentación debe consignar el número de sumario, resolución o instrumento que determinó o aplicó la multa, según corresponda a la situación del contribuyente que solicita el beneficio.

También deben agregarse los demás datos que permitan reconocer con precisión la sanción, de modo que ARCA pueda vincular la solicitud con el expediente o acto que la originó y determinó.

La solicitud del beneficio implica aceptar la pretensión fiscal por la parte de la multa que no queda alcanzada por la reducción otorgada por ARCA.

Asimismo, el contribuyente renuncia a iniciar o continuar acciones y reclamos vinculados con esa deuda, y asume los gastos y honorarios legales que correspondan. Por eso, estas condiciones deben tenerse en cuenta antes de formalizar el pedido.

Qué condiciones deben cumplir quienes buscan la reducción de multas

El régimen tampoco funciona como un mecanismo de devolución para quienes ya pagaron las multas, porque la reglamentación excluye expresamente los importes abonados antes de la entrada en vigencia de la ley.

Por esa razón, la aplicación posterior de la quita no genera un saldo a favor ni habilita un pedido de reintegro para los contribuyentes que cancelaron previamente las sanciones alcanzadas.

La obligación de corregir el incumplimiento original sigue vigente: cada beneficiario debe completar los deberes formales que había omitido y que dieron lugar a la multa correspondiente, dentro del plazo.

El calendario concentra esa regularización en el 18 de diciembre de 2026, inclusive, fecha que también rige para las presentaciones digitales de quienes deben solicitar la reducción expresamente ante el organismo.

Antes de avanzar, los contribuyentes deberán revisar el vencimiento de la obligación, la fecha de comisión de la infracción, la firmeza o cancelación de la multa y el cumplimiento pendiente.