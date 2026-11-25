El FAL cubre indemnizaciones por despido sin justa causa, preaviso, mutuo acuerdo, incapacidad, fallecimiento o vencimiento de plazo fijo, entre otros

El FAL cubre indemnizaciones laborales anticipadas sin ser costo adicional. Expertos evalúan su impacto en inversiones y riesgos cambiarios.

La Resolución General 5928/2026 oficializó la medida. Empresas y entidades sin fines de lucro deben tener Certificado MiPyME.

ARCA modificó requisitos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) e incorporó a cooperativas y cooperativas efectoras entre los beneficiarios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos para acceder al tratamiento diferencial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) e incorporó expresamente a las cooperativas y cooperativas efectoras entre las entidades habilitadas para gestionar el beneficio.

La medida se oficializó el 25 de noviembre mediante la Resolución General 5928/2026, publicada en el Boletín Oficial.

ARCA incorporó a las cooperativas al FAL y precisó qué condiciones deben cumplir para acceder

La nueva normativa establece que las empresas deberán contar con un Certificado MiPyME vigente durante el período fiscal correspondiente y estar caracterizadas en el Sistema Registral de ARCA como micro, pequeñas o medianas empresas de los tramos 1 y 2.

También contempla a entidades sin fines de lucro, que deberán cumplir con las condiciones registrales y tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La resolución incorpora códigos específicos para identificar a los empleadores alcanzados por el régimen. Entre ellos, los números 272, 274, 351 y 352 para empresas, según su categoría y tamaño, y los códigos 647 a 650 para entidades sin fines de lucro. Las organizaciones cuya solicitud sea rechazada quedarán identificadas con el código 646.

El cambio responde a un pedido de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que solicitó contemplar expresamente a las cooperativas y cooperativas efectoras dentro del esquema, dado que también pueden tramitar el Certificado MiPyME.

La modificación no altera las alícuotas del FAL, creado por la Ley 27.802. El régimen mantiene una contribución mensual de 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, calculada sobre las remuneraciones que sirven de base para las contribuciones patronales al SIPA.

La resolución entró en vigencia el mismo 25 de noviembre. Con esta actualización, ARCA precisó las condiciones administrativas para acceder al tratamiento diferencial y amplió expresamente el universo de entidades que pueden solicitarlo.

Qué es el FAL y qué cambia para empresas y empleados

El FAL es, en esencia, un régimen de acumulación de recursos destinado a prefinanciar indemnizaciones laborales por despido, preaviso, integración e incapacidad, entre otras causales de extinción del vínculo.

No reemplaza el régimen indemnizatorio vigente ni modifica la Ley de Contrato de Trabajo: los empleadores siguen siendo responsables de pagar lo que corresponda, pero ahora contarán con una cuenta individual donde acumulan esos fondos de manera anticipada, mes a mes, a través de una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El esquema de aportes quedó diferenciado según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías deberán derivar el 1% de las remuneraciones que sirven de base para las contribuciones patronales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas con certificado vigente aportarán el 2,5% sobre esa misma base.

Se trata, en ambos casos, de una reasignación de recursos que ya se destinaban al sistema previsional, por lo que, al menos en el discurso oficial, no implica un costo adicional neto para el empleador.

Imagen creada con inteligencia artificial

El FAL cubre indemnizaciones por despido sin justa causa, preaviso, integración de mes, mutuo acuerdo, incapacidad, fallecimiento o vencimiento de plazo fijo, entre otros; pero no aplica en casos de renuncia o jubilación.

"En casos de registración deficiente (salario declarado inferior al real o fecha de ingreso posterior), el FAL únicamente otorgará el capital calculado sobre la base de los datos que figuren registrados", describe Sergio Verón, Socio líder de Business Process Solutions de Grant Thornton Argentina.

El trabajador mantendrá su derecho a reclamar las diferencias adeudadas y el empleador responderá por los saldos y sanciones correspondientes", añade.

Félix El Idd, CEO de Fidelitas, manifiesta a iProUP que los FAL pueden sostener de manera tenue la demanda de inversiones en pesos y moderar tensiones cambiarias, aunque aclaró que no generan dólares ni garantizan estabilidad.

"Constituyen un factor de apoyo que no justifica reducir por sí solo la evaluación del riesgo cambiario de una empresa", expresa y subraya que su efecto será más complementario que estructural.