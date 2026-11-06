El alivio impositivo alcanzará a las personas cuya facturación haya sido menor a $127 millones en 2026 y se aplicará sin trámites adicionales

El cambio no exime del pago del tributo, pero elimina los adelantos automáticos para mejorar el flujo de caja de los trabajadores.

La medida beneficia a 83.415 contribuyentes y los protege también de cobros anticipados en billeteras virtuales mediante el Sircupa.

CABA eliminará las retenciones de Ingresos Brutos en bancos desde 2027 para personas que facturen menos de $127 millones en 2026.

Las retenciones de Ingresos Brutos que aplican los bancos en la Ciudad de Buenos Aires dejarán de alcanzar a 83.415 contribuyentes desde el 1 de enero de 2027, según anunció el Gobierno porteño.

Quedan afuera las personas humanas que facturen menos de $127 millones en 2026, y el beneficio también las protegerá de los descuentos en billeteras virtuales, que la Ciudad comenzará a aplicar al sumarse al Sircupa.

La medida apunta a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comerciantes. Representan el 61% de las 136.317 personas humanas que hoy integran el padrón del Sircreb, el sistema por el cual los bancos descuentan un adelanto del impuesto con cada depósito, transferencia o cobro con POS.

"Quienes hoy veían reflejados descuentos en sus cobros, a partir del 2027 quedarán excluidos de este régimen", destacaron desde la administración porteña a través de un comunicado.

Quiénes quedan afuera de las retenciones de Ingresos Brutos en CABA

El nuevo umbral de facturación que fijó la Ciudad incluye a contribuyentes locales y del Convenio Multilateral, el esquema para quienes trabajan en más de una jurisdicción. Los puntos centrales son:

Requisito : ser persona humana con facturación 2026 inferior a $127 millones.

: ser persona humana con facturación 2026 inferior a $127 millones. Vigencia : desde el 1° de enero de 2027.

: desde el 1° de enero de 2027. Trámite : ninguno. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos actualizará el padrón de forma automática.

: ninguno. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos actualizará el padrón de forma automática. Régimen Simplificado: sus inscriptos ya estaban exceptuados del Sircreb porteño.

Qué cambia en el bolsillo de los contribuyentes porteños

La salida del sistema de retenciones bancarias no elimina el tributo. "La exclusión no implica dejar de pagar Ingresos Brutos", aclararon desde el Gobierno de la Ciudad. Lo que desaparece es el cobro anticipado.

Hoy, la retención funciona como un pago a cuenta con una alícuota que la AGIP define según la actividad, la categoría y la situación fiscal de cada contribuyente. Ese monto se descuenta en la declaración jurada mensual y, cuando supera el impuesto real, queda como saldo a favor.

Con el cambio, el dinero estará disponible en el momento del cobro y el impuesto se pagará al vencimiento. La Ciudad lo presenta como un alivio para el flujo de caja de quienes trabajan por su cuenta.

Billeteras virtuales: qué implica la adhesión de CABA al Sircupa

El segundo eje del anuncio impacta en los usuarios de billeteras virtuales. La Ciudad adherirá al Sircupa, el régimen de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral que obliga a los proveedores de servicios de pago, como Mercado Pago, a retener Ingresos Brutos sobre los fondos que se acreditan en las cuentas digitales.

Hasta ahora, CABA era uno de los tres distritos fuera del sistema, junto con Santa Fe y La Pampa. Las otras 21 jurisdicciones ya lo aplican. En octubre, la Asociación de Supermercados Unidos reclamó esa adhesión al Ministerio de Economía al advertir una competencia desigual frente a comercios que cobran con billeteras.

La clave es que el Sircupa utiliza el mismo padrón que el Sircreb. Por eso, los 83.415 excluidos tampoco sufrirán descuentos en sus cuentas digitales, mientras que quienes superen el tope pasarán a tener retenciones en bancos y en billeteras. La fecha de inicio de la adhesión todavía no fue informada.

Según el Gobierno porteño, el objetivo es equiparar el tratamiento entre cuentas bancarias y billeteras. "Además, permite reforzar el control sobre la evasión y acompaña el proceso de armonización tributaria a nivel federal", señalaron.

Cada contribuyente puede verificar su situación en el padrón del Sircreb, que publica la Comisión Arbitral y se renueva todos los meses.