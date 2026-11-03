En la conferencia de la UIA, Luis Caputo presentó cuatro medidas de liquidez: freno a ejecuciones, planes a 18 meses y compensación de saldos.

En una señal orientada a descomprimir la asfixia operativa que enfrentan las cadenas productivas, el Ministerio de Economía oficializó un paquete de cuatro medidas destinadas a aliviar la carga tributaria y reactivar el crédito.

Durante su exposición en el encuentro anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), celebrado este martes en el Golden Center porteño, el ministro Luis Caputo confirmó la suspensión total de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027, junto con facilidades para regularizar pasivos vencidos.

La decisión administrativa busca otorgar margen de maniobra financiera al sector productivo en un escenario condicionado por el costo del capital. Las iniciativas apuntan a mejorar la liquidez de corto plazo de las empresas a través de instrumentos fiscales y bancarios directos.

¿Cómo operará el alivio fiscal y la ampliación del plan de pagos de ARCA?

El eje central del anuncio abarca dos modificaciones operativas inmediatas en la relación entre los contribuyentes y el organismo recaudador nacional.

Por un lado, la suspensión de embargos judiciales y medidas cautelares regirá hasta mayo de 2027, impidiendo el congelamiento de cuentas bancarias operativas de las pymes.

En paralelo, el Palacio de Hacienda dispuso la ampliación del régimen de facilidades de pago en 18 cuotas, incorporando deudas impositivas y de la seguridad social devengadas hasta el 31 de octubre de 2026, cuando el marco previo contemplaba únicamente pasivos acumulados hasta el 30 de junio.

"Les vamos a dar 18 meses de plazo para que tengan más holgura financiera, porque entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos", puntualizó Caputo durante su intervención ante los directivos fabriles, remarcando que el beneficio se ajusta al margen de maniobra fiscal disponible.

¿En qué consiste la compensación de saldos aduaneros y los créditos para autos?

La tercera disposición apunta a resolver la inmovilización de fondos generada por demoras administrativas del Estado en la devolución de tributos vinculados al comercio exterior.

A partir de este nuevo esquema, las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por reintegros o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras, mientras que para las grandes compañías el acceso se implementará de forma gradual.

La meta de Economía consiste en establecer una cuenta corriente única aduanera entre las firmas y el fisco para terminar con el perjuicio financiero que implicaban esperas de entre seis y nueve meses para recuperar créditos fiscales.

En materia de financiamiento productivo, el Gobierno acordó con el Banco de la Nación Argentina (BNA) la apertura de una línea especial de préstamos para el sector automotriz. El programa ofrecerá financiamiento a plazos de tres, cuatro y cinco años con tasa fija estimada entre el 20% y el 25%.

Para complementar la liquidez de los proveedores, el titular de Hacienda destacó el impulso a las herramientas de descuento de Facturas de Crédito Electrónicas de grandes corporaciones una vez conformadas, permitiendo que las firmas de menor escala accedan a tasas de descuento sensiblemente inferiores a las líneas de descubierto bancario tradicional.